“Milyarlarım var, neden Galatasaray’a maç satayım?”

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Galatasaray maçı sonrası yaşanan tartışmalarla ilgili Beyaz TV'de açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'a sempatisinin olduğunu söyleyen Yüksel Yıldırım, "Çocukluğumdan beri Galatasaray sempatim var. Bunu saklamıyorum. Ben her Galatasaray maçında Samsunsporluyum. Bunu herkes çok iyi bilmeli. Ben Galatasaray maçında yensinler diye 200 bin liraya yakın özel prim verdim. Ben bu ligde kalmak istiyorum. Ben gidip de saçma sapan insanların lafıyla maç satacak, öyle bir karakterim yok. Benim milyarlarım var. Ben neyin maçını satacağım ya! Benim paraya ihtiyacım yok ki!" ifadelerini kullandı.

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