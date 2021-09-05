Milyarlarca kullanıcıyı ilgilendiriyor! Tamamen değişiyor

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, son zamanlarda ya ülkemizde büyük tartışma konusu olan 'kişisel veriler' konusuyla ya da uygulamasına getirdiği/getireceği yeniliklerle karşımıza çıkıyor. Bugün ise yine tasarım alanındaki bir yenilikle karşımızda.

Söz konusu tasarımın o kadar da köklü bir değişiklik olduğunu söyleyemesek de göze hoş geldiğini söylemekte fayda var. WhatsApp’ın iOS uygulamasına gelecek olan ve sohbet baloncuklarının tasarımına odaklanan yeni güncellemeyle bu baloncukların rengi, tarzı ve büyüklüğü değişmiş olacak.

Sohbet baloncuklarının güncel hallerini ve söz konusu güncellemeyle alacakları yeni hallerini görebileceğimiz görselde daha yuvarlak kenarlara sahip olduklarını görebiliyoruz. Bunun yanında biraz daha büyük olarak tasarlanan baloncukların renklerinde de ufak çaplı değişikliğe gidilmiş.

Sohbet baloncuklarına odaklanacak olan güncellemenin ne zaman geleceğine dair bir bilgi bulunmuyor fakat o kadar da köklü değişikliklerin yapılmamış olması, çok da fazla beklemeyeceğimize işaret ediyor olabilir.

Tasarımdaki bu yenilikler o kadar büyük olmasalar da bunlar dışında WhatsApp’ın ‘mesajlara emojilerle tepki verme’ özelliği üzerinde de çalıştığı biliniyor. Discord ve Instagram gibi yerlerde de karşımıza çıkan bu özellikle birlikte kullanıcılar, gelen mesajlara emoji bırakabilme imkanına sahip olacak.

Karşı tarafı cevapsız bırakmak yerine tercih edilebilecek en iyi yollardan olan bu özelliğin de ne zaman kullanıma sunulacağına dair bir bilgi bulunmuyor. Söz konusu yenilikler hakkındaki düşüncelerinizi yorum kısmında paylaşabilirsiniz.