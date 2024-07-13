Milyarlarca dolarlık: 300 yıl önce batan gemiden dev hazine çıktı! Tonlarca altın, zümrüt ve daha...

San José gemisinin keşfi, geminin kültürel ve tarihi eserlerden oluşan hazinesi ve bunların 18. yüzyılın başlarında Avrupa'nın ekonomik, sosyal ve politik iklimi hakkında sağlayabileceği ipuçları nedeniyle Kolombiya için önemliydi. Ama bu keşif aynı zamanda milyarlarca dolarlık bir hukuk mücadelesini de ateşledi.

Kolombiya, San José'yi ilk kez 2015 yılında uluslararası bilim insanlarının yardımıyla keşfettiğini iddia ediyor.

Ancak iddiaları, Sea Search-Armada (SSA) adlı ABD merkezli bir deniz kurtarma şirketi tarafından reddedildi ve şirket, 1980'lerin başında gemi enkazını keşfedenlerin kendileri olduğunu iddia etti.

SSA, Kolombiya hükümetine karşı hukuki bir mücadele başlattı ve yaklaşık 10 milyar dolar (gemi enkazındaki dhazinenin tahmini değerinin yarısı) hakkına sahip olduğunu iddia etti.

Kolombiya hükümeti SSA'nın iddialarına karşı çıkıyor.