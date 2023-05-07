Milyarder yatırımcının endişeli sözleri şaşırttı: Yapay zeka atom bombası gibi! Bunu da yapıyor

Yapay zeka sonunda bunu da yaptı: Artık düşünceleri yazıya dökebiliyor

Yapay zekanın yapamayacağı şey kalmayacak gibi... Şimdi de “beyin aktivitesi çözücü” yöntemleriyle düşünceleri yazıya çevirdi...

Bir kişinin düşüncelerini kelimelere çevirmek kulağa bilim kurgu filmlerinden fırlamış bir fikir gibi gelebilir, ancak Austin'deki Texas Üniversitesi'nde geliştirilen yeni bir yapay zeka (AI) modeli tam da bunu yapıyor.

Araştırmacılar geliştirdiği modelin noninvaziv tarama yöntemlerini kullanarak birinin düşüncelerinden karmaşık dili çözmek üzere eğitilebileceğini söylüyorlar. chip'in aktardığı bilgide ise; Sinirbilim ve bilgisayar bilimleri yardımcı doçenti Alex Huth yaptığı açıklamada, "Noninvaziv bir yöntem için bu, tipik olarak tek kelimelerin veya kısa cümlelerin çevirisine kıyasla gerçek bir sıçrama," diyor.

Benzer sistemlerin geliştirildiğini daha önce de duyduk, ancak yeni modeli diğerlerinden ayıran şey, katılımcıların implant taktırmak için ameliyat olmalarının gerekmemesi ve kullanabilecekleri bir kelime listesiyle sınırlı olmamaları. Yani daha kullanılabilir ve daha geniş bir yöntem. Peki, bu yöntem nasıl çalışıyor?

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Yöntem; ChatGPT'nin ve Google Bard sohbet robotlarında görülen teknolojiyi kullanıyor ve semantik kod çözücü olarak adlandırılıyor. Katılımcının izniyle kişinin fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRI) yoluyla beyin taraması yapılıyor ve bu sırada dinlediği ya da düşündüğü bir şeyin kodu çözülebiliyor ve bu bir metin akışına bağlanıyor.

Öte yandan Milyarder yatırımcı Warren Buffett, yapay zekânın yükselişiyle ilgili endişelerini dile getirdi. Buffett, yapay zekânın geliştirilmesini atom bombasının yaratılmasına benzetti. . Buffett ve ortağı Charlie Munger, Nebraska’daki bir toplantıda teknoloji ve yapay zeka hakkındaki görüşlerini tartıştı.

92 yaşındaki yatırımcı, “Bir şey her türlü şeyi yapabildiğinde biraz endişeleniyorum. Çünkü onu geri alamayacağımızı biliyorum ve bilirsiniz, atom bombasını İkinci Dünya Savaşı’nda çok ama çok iyi bir nedenle icat etmiştik” diyerek yeni teknolojiyi, atom bombasına benzetti.

Buffett, yapay zekânın, insanların nasıl düşündüğü ve davrandığı dışında dünyadaki her şeyi değiştireceğine inandığını da söyledi.

Buffett’ın ortağı Charlie Munger da yapay zekâ konusundaki endişelerini dile getirdi: “Yapay zekâya ile ilgili bazı şeylerden kişisel olarak şüpheliyim. Bence eski moda zekâ oldukça iyi çalışıyor.”

Diğer yandan Apple CEO’su Tim Cook, yapay zeka konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Yapay zekanın potansiyelinden bahseden Cook, aynı zamanda dikkatli olma çağrısında bulunmuştu. Tim Cook, yaptığı açıklamalarda "Bu şeylere nasıl yaklaştığınız konusunda bilinçli ve düşünceli olmak çok önemli" dedi. Ayrıca Apple'ın halihazırda makine öğrenimi ve yapay zekayı bazı ürünlerine dahil ettiğini söyledi ve potansiyelinin "çok büyük" olduğunu kabul etti. CEO, şirketin mevcut yapay zeka kullanımından bahsederken, bazı Apple Watch modellerinde bulunan "düşme algılama" ve bazı Apple cihazlarında bulunan "çarpışma algılama" gibi özelliklere atıfta bulundu. Cook, "Bunlar sadece harika özellikler değil, aynı zamanda insanların hayatlarını kurtarıyorlar. Yapay zekayı çok büyük görüyoruz ve ürünlerimizde yapay zekayı çok dikkatli bir şekilde dokumaya devam edeceğiz." dedi.