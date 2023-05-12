Milyarder yatırımcıdan fırsat hatırlatması! Milyarderden skandal sözler: 'Sert iniş' uyarısı şaşırttı

Duquesne Family Office kurucusu, milyarder yatırımcı Stan Druckenmiller, ABD ekonomisinin içinde bulunduğumuz çeyrek itibarıyla yavaşlamaya başlayacağını ve sert iniş beklediğini açıkladı.

2023 Sohn Yatırım Konferansı’nda Salı günü değerlendirmelerde bulunan Druckenmiller, perakende satışlarda yaşanan gerileme ve bölgesel bankalarda yaşanan sorunların dahil olduğu bir dizi gelişmeye işaret ederek resesyon tahminini daha yakın bir tarihe çektiğini belirtti.

“2008’den daha kötü bir tablo öngörmüyorum” diyen Druckenmiller, “Sadece çok kötü bir şeyler olduğu konusunda açık fikirli olmamanın çok saf bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum” dedi.

9,9 milyar dolar net serveti olan ve Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre dünyanın en zengin 500 kişisi içinde yer alan Druckenmiller ‘sert iniş’i yüzde 5’in üzerinde bir işsizlik oranı, kurumsal karlılıkta yüzde 20 düşüş ve artan iflaslar olarak tanımladı.

Powell'a göre resesyondan kurtulmak daha yüksek olasılık

Fed Başkanı Jerome Powell ABD’nin ılımlı olmasını ümit ettiği bir resesyon yaşamasının mümkün olduğunu ancak resesyondan kaçınmayı daha büyük bir ihtimal olarak gördüğünü belirtmişti.

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Powell bankacılık sektöründe yaşanan güven krizinin sıkılaşan kredi koşullarıya sonuçlanmasına ilişkin ise “Sıkı kredi koşulları ekonomik aktiviteye, işe alımlara ve enflasyona etkide bulunacak gibi gözüküyor” yorumunu yapmıştı.

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