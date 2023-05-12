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Otomotiv Dünyaca ünlü Tesla İlk kez 1,1 milyon aracı geri çağıracak! Dev şirket paylaştı! Ortalık karıştı
Otomotiv

Dünyaca ünlü Tesla İlk kez 1,1 milyon aracı geri çağıracak! Dev şirket paylaştı! Ortalık karıştı

Yeniakit Publisher
2023-05-12 19:48:00 - 2023-05-12 19:54:12
Dünyaca ünlü Tesla İlk kez 1,1 milyon aracı geri çağıracak! Dev şirket paylaştı! Ortalık karıştı

ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'nın, Çin'de satılan 1,1 milyon elektrikli otomobili, hızlanma ve fren sistemlerini etkileyen yazılım hataları nedeniyle geri çağıracağı bildirildi. Herkes bu karara şaştı kaldı.

Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresinden yapılan açıklamaya göre, araçlarda gaz pedalına uzun süre derin basıldığında uyarı verilmesini ve sürücünün yenilemeli fren sistemine geçmesini engelleyen yazılım hataları tespit edildi.

Çarpışma riski yaratabilecek bu hatalar nedeniyle, ithal "Model X", "Model S" ve "Model 3" ile şirketin Şanghay şehrindeki fabrikasında Ocak 2019 ile Nisan 2023 arasında üretilen "Model 3" ve "Model Y" marka araçlar, düzeltmeler için 29 Mayıs'tan itibaren geri çağrılacak.

Şirket, hataları kablosuz yazılım güncellemeleriyle düzeltecek.

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