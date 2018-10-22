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"Milyar tane evladım olsa feda ederim" diyen kadına "Adnan Oktar" şoku

Organize suç örgütü lideri Adnan Oktar'ın yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda "Milyar tane evladım olsa, milyarını Adnan Oktar'a feda ederim" diyen Nursel Tekin gözaltına alındı.

22 Ekim 2018 Pazartesi 16:38
"Milyar tane evladım olsa feda ederim" diyen kadına "Adnan Oktar" şoku

Adnan Oktar Örgütü'ne yönelik bu sabah 11 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 23'ü İstanbul'da toplam 33 şüphelinin yakalanması için çalışmalar başlatılmıştı. Bu kapsamda Adnan Oktar'ın ağabeyi Kadın Doğum Uzmanı Kenan Oktar da gözaltına alınmıştı. Sözcü'de yer alan habere göre; Operasyonda ayrıca "Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar ve arkadaşlarının yoluna feda ederim" diyen Nursel Tekin isimli kadın da gözaltına alındı.

"Milyar tane evladımı Oktar'a feda ederim" demişti

Operasyonda gözaltına alınanlar arasındaki Nursel Tekin ve arkadaşları, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin Adnan Oktar ve grubuna yönelik önceki gün yaptığı operasyon kapsamında 179 kişiyi gözaltına almasının akabinde Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü karşısında toplanarak bir açıklama yapmıştı. Tekin yaptığı açıklamada "Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar ve arkadaşlarının yoluna feda ederim" sözleriyle gündeme gelmişti.

Ağabeyi destek verdi

Adnan Oktar Örgütü'ne 11 Temmuz'da düzenlenen operasyon sonrasında bir çok televizyon programına katlan Kenan Oktar "Adnan Hoca benim tek kardeşim, öz kardeşim. Uzun süredir ayrıyım. Onun yanında bulunmak isterdim. Kısmet bugüneymiş. Kuvvetli bir operasyon yapıldı. Operasyonda herkesin tahmin edeceği gibi İngiliz derin devletinin planladığı bir operasyon. Biz hocamızın ve hanım kardeşlerimizin suçsuz olduğunu biliyoruz, halk da biliyordur" ifadelerini kullanmıştı.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 16:38
  1. İstanbul
  2. Emniyet Müdürlüğü
  3. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
  4. Vatan Caddesi

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