Milpa'dan Tetamat Gıda hamlesi

Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ, Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ Zincir Mağazacılık Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun, Tetamat Gıda Yatırımları AŞ'de sahip olduğu ve ödenmiş sermayesinin yüzde 40,6 oranında payın devralınması için Pay Devir Sözleşmesi imzaladı.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. olarak Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Zincir Mağazacılık Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun ("GSYF"), Tetamat Gıda Yatırımları A.Ş.'de ("TETMT") sahip olduğu ve TETMT'nin ödenmiş sermayesinin 454.220,96 TL nominal değerli 45.421.096 adet ve %40,6 oranında payın;

- %5,3 oranında 59.488,99 TL nominal değerli 5.948.899 adet A Grubu payın,



- %35,3 oranında 394.721,97 TL nominal değerli 39.472.197 adet B Grubu payın,



şirketimize devredilmesi için 29.01.2024 tarihli Pay Devir Sözleşmesi ile akdedilmiştir.



Bu kapsamda toplam 3.691.703,54 Amerikan Doları'nın, kapanış günü Türk Lirası kuru üzerinden hesaplanacak olan bedelin ödenerek devredilmesi için Pay Devir Sözleşmesi imzalamıştır."

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