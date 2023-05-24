Milliyetçilik tiyatrosu kısa sürdü! İmamoğlu'ndan terörist Demirtaş için skandal çağrı

Türkiye'de seçmenler, 14 Mayıs'ta milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimleri için oylarını kullandı.

Sandıktan Cumhur İttifakı büyük bir zaferle çıkarken, yüzde 49,52 oy alan Recep Tayyip Erdoğan en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 milyon 600 binden fazla fark attı. Fakat seçim sistemi gereği hiçbir aday yüzde 50 + 1 oy şartını geçemeyince seçimler 28 Mayıs'taki ikinci tura kaldı.

7'li Masa söylem değiştirdi

Seçimlerin ilk turunda terör örgütleriyle yaptığı iş birliğini gizlemeyen Yedili Masa, ikinci tur öncesinde milliyetçilerin oyunu alabilmek için farklı bir söylem geliştirdi.

Seçimler öncesinde terör tutuklularına 'özgürlük', FETÖ'cülere de 'işe dönüş' vadeden Kılıçdaroğlu, ilk turda uğradığı hayal kırıklığından sonra terörle mücadele ve Suriyeli sığınmacıların gönderilmesi vaatlerini diline doladı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi durumunda yardımcısı yapacağını duyurduğu İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da düzenlediği mitingde, terör tutuklusu HDP'li Selahattin Demirtaş için 'adalet' çağrısı yaptı.

Pankartı okudu

Açılan 'Demirtaş gibi dik durun' pankartını okuyan İmamoğlu, "Adaletin Ekrem'i Selahattin'i yok, herkese adalet" dedi.

Geçen hafta da selam göndermişti

İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde Adıyaman'da katıldığı mitingde, terör tutuklusu HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'a selam gönderdi.

"Hiç endişe etmeyin" diyerek mitinge HDP flamaları ve Demirtaş'ın fotoğraflarını sallayanlara mesaj veren İmamoğlu, "Selamımız ona olsun, adaletini diledik." ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıca İmamoğlu, Van mitinginde eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte zafer işartei yaparak PKK'ya selam çakmıştı.