Milliyetçilik, Otoriterlik ve Atatürkçülük ön plana çıktı! Z kuşağı nasıl bir lider istiyor?

Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında sosyal medyayı çok sık kullanan Z kuşağından bahsetti.

Selvi, Z kuşağı üzerinde doktora çalışması yapan bir akademisyenin araştırmasını paylaştı.

İşte ayrıntılar,

Recep Güven, Z kuşağı üzerinde doktora çalışması yapan bir akademisyen. Bursa bölgesinde 2200 denek üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmada farklı bir Z kuşağı çıktığı için aktarmak istedim. 2023 seçimlerinde 7 milyon genç oy kullanacak ama Recep Güven, siyasilerin Z kuşağını anlamadığı ya da yanlış anladığı kanısında.

Siyasetle ilgileri ne kadar?

Z kuşağının siyasetle ilgileri üzerinde çalışılmaya değer. Siyasetle ilgili değiller. Ama bu tamamen ilgisiz oldukları anlamına gelmiyor. Yüzde 42.6’yla “Siyasetle hiç ilgilenmiyorum” diyenlerin oranı yüksek. Hatta bunu tepeden tırnağa siyaset olan 68 kuşağı ile karşılaştırdığınızda aralarında bir uçurum var. Ama “Siyasetle ilgiliyim” diyenlerin oranı da bu yaşa göre azımsanmayacak bir seviyede. Yüzde 27.4’ü “İlgiliyim” diyor.

Siyasetle neden ilgilenmiyorlar?

Siyaseti sevmemek yüzde 47.3’le ilk sırada geliyor. Onu yüzde 35.4’le siyasilere olan güvensizlik takip ediyor. Yolsuzluk iddiaları, yalan söyleme, ayrımcılık, kutuplaşma ise bu ilgisizliği besleyen nedenler olarak ortaya çıkıyor. Ama siyasette liderin ne kadar belirleyici olduğunu burada da görüyoruz. Yüzde 15.8’le liderlere olan güvensizlik gelirken, liderlerin tutumu yüzde 15.1’le onu takip ediyor.

Z kuşağı nasıl bir lider istiyor?

Belki hepinizi şaşırtacak sonuç buradan çıkıyor. Lider profili olarak milliyetçilik, otoriterlik ve Atatürkçülük ön plana çıkıyor.

1- Araştırmaya göre Z kuşağının yüzde 35.7’si otoriter bir lider istiyor.

2- Milliyetçi lider isteyenlerin oranı ise yüzde 45.4’e ulaşıyor.

3- Atatürkçü lider tercihinde bulunanların oranı da yüzde 35.5’le yüksek tercihler arasında yer alıyor.

Bu veriyi besleyen bir gösterge ise toplumun yüzde 46.5’i milliyetçi, yüzde 46.1’i Atatürkçü olarak tanımlanması.

Neye göre oy veriyorlar?

Z kuşağının oy verme gerekçeleri de incelenmeye değer sonuçlar ortaya koyuyor. Ekonomi, yüzde 45.4’le ilk sırada geliyor. Onu yüzde 43.3’le partinin gelecek projeleri oluşturuyor. Araştırmaya ciddi bir itirazım söz konusu. Özgürlüklerine bu denli düşkün olan kuşağın siyasi tercihlerinde özgürlükler hiçbir yerde çıkmıyor.