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Siyaset Milliyetçi geçinen Meral Akşener'e HDP'den açık tehdit: Şimdiden uyarıyoruz
Siyaset

Milliyetçi geçinen Meral Akşener'e HDP'den açık tehdit: Şimdiden uyarıyoruz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde HDP ayrı aday çıkarsın" şeklindeki sözlerine cevap veren HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, "Şimdiden uyarıyoruz. Kimse HDP'yi siyasi olarak yok sayma gibi bir gaflete kapılmasın" diyerek Akşener'i tehdit etti.

Yeniakit Publisher
2021-06-09 14:21:00 -
Milliyetçi geçinen Meral Akşener'e HDP'den açık tehdit: Şimdiden uyarıyoruz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2019 yerel seçimlerinde ittifak yaptıkları HDP'nin, o dönemde stratejik bir çalışma yaptığını ifade ederek, "HDP, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendi ayrı aday çıkarmalıdır" demişti.

"Kimse HDP'yi yok sayma gafletine kapılmasın"

Konuya ilişkin açıklama yapan HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, Akşener'e aba altından sopa gösterdi.

Sancar, "Şimdiden uyarıyoruz. Kimse HDP'yi siyasi olarak yok sayma gibi bir gaflete kapılmasın. HDP'yi yok sayan kriminalize etmeye yönelik, dolaylı da olsa bu iktidarla ortak anlayışa sahiptir" dedi.

İttifak ortakları ile yeni bir yaşam kurmak istediklerini vurgulayan Sancar, "Biz bu düzenin devam etmemesini istiyoruz. Bu iktidarın anlayışıyla, yakın bir zeminde oluşacak muhalefet ittifakının bu ülkeye hayrı dokunmaz. Seçenekler çoktur, halkın gücü yüksektir, HDP'nin diğer güçlerle oluşturacağı ortak akla da herkesin güvenmesini öneririm." şeklinde konuştu.

"Vebalin altında kalırsınız" demişti

Öte yandan Sancar, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, muhalefet ile ortak aday çıkarmanın iyi bir seçenek olduğunu vurgulamış, "İttifakı kim bozarsa büyük vebalin altında kalacaktır" demişti.

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