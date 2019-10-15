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Millilerimizin selamı Fransız bakanın zoruna gitti! Maç sonrası skandal paylaşım

Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu, A Milli Takım'ın Fransa ile 1-1 berabere kalarak liderliğe yükseldiği maçta verdiği asker selamı sonrası yaptığı paylaşımda UEFA'dan yaptırım talep etti.

15 Ekim 2019 Salı 11:41
Millilerimizin selamı Fransız bakanın zoruna gitti! Maç sonrası skandal paylaşım

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Fransa'yla deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Millilerimiz bu sonuçla gruptaki liderliğini korudu. Milli futbolcular Kaan Ayhan'ın attığı gol sonrası asker selamı verdi.

UEFA, Fransa'nın talebini reddetti

A Milli Futbol Takımımızın Fransa ile 1-1 berabere kalıp liderliğini devam etmesinin ardından Fransa'dan hoş olmayan açıklamalar geldi. Fransız bazı politikacılar, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle güvenlik sorunları çıkabileceğini belirtmiş ve maçın iptal edilmesi gerektiğini söylemişti. UEFA, Fransa'dan gelen bu talebi doğal olarak reddetmişti.

"UEFA'dan yaptırım talep ediyorum"

Fransa Spor Bakanı, karşılaşmanın ardından attığı tweetle dikkatleri üzerine çekti. Maracineanu, "Fransa Futbol Federasyonu ve polislere çok teşekkür ederim, hiçbir taşkınlık olmadı. Türk oyuncuların asker selamı yapması spor ruhuna aykırı. UEFA'nın bu konuda bir yaptırım yapmasını talep ediyorum." paylaşımında bulundu.

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 11:41
  1. Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu
  2. milli takım

YORUM YAZ

  • aszasaszas1 sa önce
    ............u
  • HARUNBÜYÜKHARUNBÜYÜK1 sa önce
    Ermeni uşağı Fransız spor bakanı öğretmemişler sana belli.T Ü R KA S K E RD O Ğ A R
  • KemalKemal1 sa önce
    ......lari..Almanya da her hafta maclardaHirtlerin selami veriyor seyirciler.Fransizlar zenci futbolculari muz firlatiyor saha...Siz önce kendi pisliyinizi temezleyiz irkcilar fasistler
  • ahmetahmet1 sa önce
    milli marşi da sijayet etsin bu gerzek fasistler
  • vesselamvesselam1 sa önce
    Sen ne ........sin fıransa
  • faynurfaynur1 sa önce
    h.sittirisn şerefsiz

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