Millilerden tek golle büyük avantaj kazandı

Türkiye - Arnavutluk

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 7. hafta maçında Arnavutluk ile Ülker Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda milli oyuncu Burak Yılmaz (sağda), Arnavutluk takımı futbolcusu Kastriot Dermaku (17) ile mücadele etti. ( Elif Öztürk - Anadolu Ajansı )

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk'u 1-0 yendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli takıma tebrik

Türkiye, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 7. maçında Arnavutluk'u 90. dakikada bulduğu golle 1-0 yenerek, grup liderliğini sürdürdü ve EURO 2020'ye katılma yolunda büyük bir adım attı.

Oynadığı 7 maçta 6 galibiyet, 1 yenilgi yaşayan ve 18 puan toplayan Türkiye, aynı puana sahip Fransa'nın önünde, gruptaki son 3 maç öncesinde zirvedeki yerini korudu.

Grup karşılaşmalarının tamamlanmasına üç maç kala İzlanda ise 12 puan ile Türkiye'nin 6 puan gerisinde kaldı.

Arnavutluk ise 9 puan ile dördüncü sırada yer aldı.

Türkiye, bir sonraki maçını 14 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Fransa ile oynayacak.

Son dakika golü büyük coşku yaşattı

A Milli Takım'ın, Cenk Tosun ile 90. dakikada bulduğu gol Kadıköy'de büyük coşku oluşturdu.

Cenk'in kafa golüyle birlikte yedek kulübesindeki futbolcular ve teknik heyet gol sevincini kale arkasındaki tribünlerle doyasıya yaşadı.

Futbolcular, asker selamıyla bu golü Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik'e armağan etti.

Karşılaşma sonrasında da taraftarlar futbolcuları tribünlere çağırarak galibiyeti kutladı.

Maç gergin başladı

Türkiye ile Arnavutluk'u karşı karşıya getiren mücadele gergin başladı.

Karşılaşmanın ilk 12 dakikasında Rumen hakem Ovidiu Hategan 4 kez sarı kartına başvurdu.

Bu kartların üçü Arnavut oyunculara çıkarken, bir kartı Merih Demiral gördü. Hategan, 4 kartından ikisini oyuncular arasındaki gerginlik, birini de itiraz sebebiyle gösterdi.

Şenol Güneş'in hamleleri

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, ikinci yarıya oyuncu değişikliği ile başladı.

Güneş, ilk yarıda sarı kart gören iki stoperinden biri olan Kaan Ayhan'ı kenara alırken, Çağlar Söyüncü'yü sahaya sürdü.

Deneyimli teknik adam ikinci oyuncu değişiklik hakkını ise 66. dakikada kullandı. Emre Belözoğlu'nun yerine İrfan Can Kahveci oyuna dahil oldu.

Tribünlerde Yusuf Yazıcı sesleri

Milli takımın, Arnavutluk ile oynadığı mücadelede 60 dakika sonrasında gol gelmemesi üzerine tribünleri dolduran taraftarlar, yedek kulübesinde yer alan Yusuf Yazıcı'nın oyuna girmesi için tezahüratta bulundular.

Teknik direktör Şenol Güneş, son oyuncu değişiklik hakkında, 80. dakikada Yusuf'a forma şansı verdi. Yusuf oyuna girerken, Ozan Tufan kenara geldi.

Milli takım sahasındaki 4. maçı da gol yemeden kazandı

Ay-yıldızlı ekip, grupta sahasında oynadığı 4. maçı da gol yemeden tamamladı.

Daha önce sahasında Moldova'yı 4-0, Fransa'yı 2-0 ve Andorra'yı 1-0 yenen Türkiye, Arnavutluk karşılaşmasında da kalesini gole kapattı.

Dorukhan ve Cengiz tribünde

Sakatlıkları nedeniyle A Milli Futbol Takımı'nın kadrosunda yer alamayan Cengiz Ünder ve Dorukhan Toköz mücadeleyi tribünden izledi.

Karşılaşmayı izleyenler arasında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve sarı-lacivertli kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım da yer aldı.

Maçtan dakikalar

3. dakikada sağ kanatta buluştuğu topla ceza sahasına giren Cenk Tosun, rakibinden seri çalımlarla sıyrıldıktan sonra plase vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak uzak taraftan auta çıktı.

36. dakikada Memushaj'ın soldan kullandığı serbest vuruşta ön direğe hareketlenen Djimsiti'nin kafayla vurduğu top kaleci Mert Günok'ta kaldı.

44. dakikada Burak Yılmaz'ın uzaktan şutunda kaleci Strakosha meşin yuvarlağın sahibi oldu.

45+5. dakikada kaleyi cepheden gören ve yaklaşık 30 metre uzaktan kazanılan serbest vuruşu Manaj kullandı. Baraja çarpan ve soluna gelen meşin yuvarlağı kaleci Mert Günok uzanarak kornere çeldi.

Müsabakanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci yarı

48. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun sağdan kullandığı faulde arka direkte uygun durumda bulunan Merih Demiral'ın vurduğu top kaleci Strakosha'da kaldı.

50. dakikada Emre Belözoğlu'nun pasıyla ceza sahası yayı gerisinde topla buluşan Ozan Tufan meşin yuvarlağa bekletmeden vurdu. Kaleci Strakosha, sağına gelen topu yatarak kurtardı.

68. dakikada ceza sahası yayı içinde topla buluşan Hakan Çalhanoğlu'nun şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

76. dakikada Arnavutluk net bir pozisyondan faydalanamadı. Roshi'nin soldan ortaladığı top kaleci Mert Günok'u geçti. Altıpas içinde uygun durumdaki Manaj, meşin yuvarlağı ıskalayınca top auta çıktı.

81. dakikada İrfan Can Kahveci'nin soldan ortasında altıpas gerisindeki Burak Yılmaz'ın kafayla vurduğu top üstten auta gitti.

87. dakikada konuk takımdan Manaj'ın ceza sahası yayı içinden şutunda kaleci Mert Günok iki hamlede topun sahibi oldu.

88. dakikada Manaj'ın bu kez ceza sahası yayı gerisinden şutunda Mert topu kontrol etti.

90. dakikada A Milli Takım öne geçti. İrfan Can Kahveci'nin ceza sahasına gönderdiği topta kaleci Strakosha ceza sahası ön çizgisine kadar çıktı. Savunmada Strakosha ile Ismajli'nin anlaşmazlığında Ismajli'nin kafayla vurduğu top Cenk Tosun'un önünde kaldı. Milli futbolcu, kafayla meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi: 1-0.

Ay-yıldızlı takım, müsabakayı 1-0 kazandı.