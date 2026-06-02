Millilerden Dünya Kupası öncesi Kadıköy'de gol şov: 4-0

2026 FIFA Dünya Kupası'na hazırlanan A Milli Futbol Takımı, bu kapsamdaki ilk sınavını Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde Kuzey Makedonya'ya karşı verdi. Taraftarı önünde son derece etkili bir oyun sergileyen ay-yıldızlı ekip, soyunma odasına 2-0'lık üstünlükle girdiği mücadeleyi 4-0 kazanmayı başardı. Kırmızı-beyazlılara farklı galibiyeti getiren goller Orkun Kökçü, Can Uzun, Deniz Gül ve Barış Alper Yılmaz'ın ayağından geldi. Kadıköy'deki bu görkemli galibiyetin ardından yarın Amerika Birleşik Devletleri'ne hareket edecek olan millilerimiz, turnuva öncesindeki ikinci ve son provasını Venezuela karşısında yapacak. Söz konusu karşılaşma, 7 Haziran Pazar günü TSİ 01.00'de Florida eyaletinde yer alan Inter Miami FC Stadyumu'nda oynanacak. A Milli Takım kafilesi, bu son hazırlık maçının ardından Dünya Kupası süresince konaklayacağı ana kamp merkezi olan Arizona Mesa'ya geçerek çalışmalarına burada devam edecek.