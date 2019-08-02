0553 313 94 23

Milliler, olimpiyat elemelerine galibiyetle başladı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri B Grubu ilk maçında Almanya’yı 3-1 mağlup etti.

02 Ağustos 2019 Cuma 17:40
Milliler, olimpiyat elemelerine galibiyetle başladı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri B Grubu ilk maçında Almanya’yı 3-1 mağlup etti.


Çin’in ev sahipliğinde Ningbo kentinde düzenlenen Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri’nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, B Grubu’ndaki ilk maçında Almanya ile karşı karşıya geldi. Milliler, Beilun Spor ve Sanat Merkezi’nde oynanan mücadelede rakibini 27-25, 25-20, 17-25 ve 25-20‘lik setlerle 3-1 mağlup etti ve olimpiyat elemelerine galibiyetle başladı.


B Grubu’ndaki diğer müsabakada ise Çin, Çekya’yı 25-18, 25-23, 25-19’luk setler sonucu 3-0 ile geçti.


Ay-yıldızlılar, Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri’ndeki ikinci maçında yarın TSİ 10.00’da Çekya’yla karşılaşacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 17:40
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Frankfurt polisi alarma geçti
    1. Frankfurt polisi alarma geçti
    2. 80 yaşındaki annesi gözünün önünde..
    3. Katil İsrail güçleri Batı Şeria'da 2..
    4. NEÜ’den Anayasa Mahkemesinin hak..
    5. Çine’deki yangın kontrol altına alındı
    6. Trump tehdit etti, gerilimin fitili..
    7. İsrail güçleri Batı Şeria'da 2..
    8. Tarlaya giren Milletvekili Ağar,..
    9. Milliler, olimpiyat elemelerine..
    10. Kırklareli’nde paramotor düştü: 1’i..
    11. Büyükşehir’de “Adım Adım Erzurum”..
    12. Ağaçlık alanda çıkan yangını köylüler..
    13. TÜDEMSAŞ ihraç amaçlı konteyner taşıma..
    14. Türk Kızılay'dan kan bağışçılarına..
    15. TFF Başkanı Nihat Özdemir, Temsilciler..
    16. İlkadım’dan kurban pazarına ücretsiz..
    17. İran'dan ABD'ye kritik çağrı!
    18. Banka aracına çarpan otomobil takla..
    19. Serbest piyasada altın fiyatları
    20. D-300 Karayolunda asfalt çalışması..
    21. Antalya’da “Hayatıma Kastım Yok,..
    22. Almanya’nın Frankfurt kentinde bulunan..
    23. Endonezya’da yanardağ alarmı
    24. Malatya'da pencereden düşen çocuk öldü
    25. Ordu'da kaybolan alzaymır hastası..
    26. GÜNCELLEME - Eskişehir merkezli "sahte..
    27. Elazığ takımlarının saha sıkıntısı
    28. Grönland'da temmuzda 197 milyar ton..
    29. Kula’da trafik denetimleri artırıldı
    30. Karakoyun köprülü kavşakta çalışmalar..
    Davutoğlu startını Konya’dan veriyor! Davutoğlu'na cevabın ne olacak Konya?
    Davutoğlu startını Konya’dan veriyor! Davutoğlu'na cevabın ne olacak Konya?
    Jülide Sarıeroğlu'ndan AK Parti'de yenilik açıklaması
    Jülide Sarıeroğlu'ndan AK Parti'de yenilik açıklaması
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı

    Günün Karikatürü

    02 Ağustos 2019
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!