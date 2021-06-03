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Spor Milliler Moldova'yı rahat geçti
Spor

Milliler Moldova'yı rahat geçti

A Milli Takım, son hazırlık karşılaşmasında Moldova’yı 2-0'lık skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2021-06-03 22:32:00 -
Milliler Moldova'yı rahat geçti

A Milli Futbol Takımı, 11 Haziran'da başlayacak Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) öncesi son hazırlık maçında Almanya'da Moldova ile karşı karşıya geldi.

Milliler, Moldova’yı 2-0'lık skorla mağlup etti.

Goller Burak ve Yılmaz'dan geldi

A Milli Takım'a galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Burak Yılmaz ve 77. dakikada Cengiz Ünder kaydetti.

Sıradaki rakip İtalya

EURO 2020 öncesinde son hazırlık maçının başından sonuna oyunun kontrolünü elinde tutan A Milli Takım, Moldova karşılaşmasını kazanarak, İtalya maçını beklemeye başladı.

Şenol Güneş yönetimindeki A Milli Takımımız, EURO2020'nin açılış maçında 11 Haziran Cuma günü saat 22:00'de İtalya ile Roma'da karşılaşacak.

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