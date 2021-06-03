Milliler Moldova'yı rahat geçti
A Milli Takım, son hazırlık karşılaşmasında Moldova’yı 2-0'lık skorla yendi.
A Milli Futbol Takımı, 11 Haziran'da başlayacak Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) öncesi son hazırlık maçında Almanya'da Moldova ile karşı karşıya geldi.
Milliler, Moldova’yı 2-0'lık skorla mağlup etti.
Goller Burak ve Yılmaz'dan geldi
A Milli Takım'a galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Burak Yılmaz ve 77. dakikada Cengiz Ünder kaydetti.
Sıradaki rakip İtalya
EURO 2020 öncesinde son hazırlık maçının başından sonuna oyunun kontrolünü elinde tutan A Milli Takım, Moldova karşılaşmasını kazanarak, İtalya maçını beklemeye başladı.
Şenol Güneş yönetimindeki A Milli Takımımız, EURO2020'nin açılış maçında 11 Haziran Cuma günü saat 22:00'de İtalya ile Roma'da karşılaşacak.