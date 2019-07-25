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Milliler Dünya Şampiyonasında yarışacak

Şehitkamil Belediye Spor Kulübünün ay-yıldızlı sporcuları Mehmet Emre Çolaklar ve Tuğcan Kaytar, Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu 16.

25 Temmuz 2019 Perşembe 15:37
Milliler Dünya Şampiyonasında yarışacak

Şehitkamil Belediye Spor Kulübünün ay-yıldızlı sporcuları Mehmet Emre Çolaklar ve Tuğcan Kaytar, Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu 16. Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonası’nda mücadele edecek. Yeşil-siyahlı sporcular, kulvarlarda madalya hedefi ile palet vuracak.


Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu’nun (CMAS) planlı faaliyet programında yer alan 16. Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonası 28 Temmuz-4 Ağustos 2019 tarihleri arasında Mısır’ın Sharm El Sheikh şehrinde gerçekleştirilecek. 29 ülkeden 257 sporcunun performans göstereceği şampiyonada Türkiye’yi 12 sporcu ve 4 antrenör temsil edecek. Ay-yıldızlı kadroda yerlerini alarak Gaziantep’e büyük gurur yaşatan Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Sporcuları Mehmet Emre Çolaklar ve Tuğcan Kaytar’ın hedefi; sezon boyunca gerçekleştirdikleri uzun soluklu çalışmaların karşılığını ödül kürsüsünde almak. Uluslararası platformda elde ettiği başarıları Dünya Şampiyonası’nda da sürdürmek isteyen yeşil-siyahlı kulübün teknik kadrosunda ise gözler Mısır’dan gelecek haberlerde. Paletli yüzme branşında gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarla Milli Takım’ın teknik ekibinde bu yıl da yerini koruyan bir diğer Şehitkamilli isim Antrenör Ali Göz, milli sporcuların şampiyondan başarılı sonuçlarla ayrılması için mesaisini adeta 24 saat esasına göre sürdürüyor.


“Dualarımız şampiyonlarla”


16. Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonası öncesinde ay-yıldızlı takıma başarı dileklerini ileten Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, dualarının şampiyon sporcularla olduğunu ifade etti. Dünya Şampiyonası öncesinde değerlendirmelerde bulunan Başkan Fadıloğlu, şunları söyledi:


“Mısır’da Türkiye’yi temsil edecek olan tüm sporcularımıza ve değerli teknik ekibe başarılar diliyorum.Dualarımız, şampiyon sporcularımızla birlikte. Türkiye Su Altı Sporları Federasyonunun yıl içerisinde düzenlediği organizasyonlarda Milli Takım vizesi alan sporcularımızın kulvarlarda sergiledikleri başarılı performansı Milli Takım çatısı altında daha da geliştireceklerine olan inancımız tam. 29 ülkenin mücadele edeceği böylesine önemli bir organizasyonda 2 sporcumuzun ve 1 antrenörümüzün havuz güvertesinde ay-yıldızlı bayrağımızın arkasında yürüyecek olmaları dahi bizler için haklı bir gurur kaynağı. Bu başarıların elde edilmesinde emeği geçen herkesi gönülden kutuluyorum. TSSF Başkanımız, yönetim ve teknik kurullarda görev yapan spor insanları, teknik ekipte yer alan milli çalıştırıcılar ve kulvarlarda mücadele edecek sporcularımız bu şampiyonadaki yerlerini sezon boyunca devam eden uzun ve hummalı bir yolculuk sonunda aldılar. Diliyorum ki başarılar ödül kürsüsünde madalya sevinçleri ile taçlanır.”

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 15:37
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