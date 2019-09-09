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Milli yüzücüler engelleri aşmak için Londra’da

Turkcell’in sponsorluğundaki Türkiye Bedensel Engelli Federasyonu’nun yıldız sporcuları Londra’daki Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası’nda mücadele edecek.

09 Eylül 2019 Pazartesi 15:11
Milli yüzücüler engelleri aşmak için Londra’da

Turkcell’in sponsorluğundaki Türkiye Bedensel Engelli Federasyonu’nun yıldız sporcuları Londra’daki Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası’nda mücadele edecek. 9-15 Eylül tarihleri arasında İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenecek organizasyona Türkiye, 4 erkek, 4 kadın yüzücü ile katılacak.



Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu’nun sponsoru olan Turkcell’in desteklediği ay-yıldızlı paralimpik yıldızlar 9’uncu Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası’nda şampiyonluk mücadelesi verecek. 9-15 Eylül tarihleri arasında İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenecek organizasyonda Türkiye’yi 4’ü erkek, 4’ü kadın olmak üzere 8 sporcu temsil edecek.



60 ülkeden 600’e yakın sporcunun mücadele edeceği şampiyonada yarışacak yüzücülerimiz ve yarışacakları disiplinler ise şu şekilde:


Kadınlar:


Elif İldem (100 metre Sırt S2, 50 metre Sırt S2, 100 metre Serbest S3)


Nil Şahin (400 metre Serbest S7, 100 metre Serbest S7)


Sevilay Öztürk (50 metre Serbest S5, 50 metre Kelebek S5, 50 metre Sırt S5, 100 metre Serbest S5)


Sümeyye Boyacı (50 metre Serbest S5, 50 metre Kelebek S5, 50 metre Sırt S5, 100 metre Serbest S5)



Erkekler


Beytullah Eroğlu (50 metre Serbest S5, 50 metre Kelebek S5, 50 metre Sırt S5, 100 metre Serbest S5)


Bülent Oturakçı (50 metre Serbest S5, 100 metre Kurbağalama SB5, 50 metre Kelebek S5, 50 metre Sırt S5)


Hamit Demir (50 metre Sırt S4)


Koral Berkin Kutlu (200 metre Serbest S5, 50 metre Kelebek S5)

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 15:11
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