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Spor Milli yıldız teklif aldım diyerek duyurdu: Beklenmedik hamle geliyor...
Spor

Milli yıldız teklif aldım diyerek duyurdu: Beklenmedik hamle geliyor...

Yeniakit Publisher
2023-08-24 16:47:00 -
Milli yıldız teklif aldım diyerek duyurdu: Beklenmedik hamle geliyor...

Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan, Galatasaray'dan teklif aldığını söyledi. 25 yaşındaki oyuncu, "Geleceğin neler göstereceğine bakacağız ancak şu anda burada mutluyum." dedi.

Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan, Galatasaray'dan teklif aldığını söyledi. 25 yaşındaki oyuncu, "Geleceğin neler göstereceğine bakacağız ancak şu anda burada mutluyum." dedi.

Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'da forma giyen Salih Özcan takımdaki geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Sky Sports'a konuşan Salih Özcan, Galatasaray'dan teklif aldığını söyledi.

25 yaşındaki futbolcu teklife ilişkin, "Teklif geldi ama şu anda buradaki kariyerime odaklandım. Galatasaray çok büyük bir kulüp. 3 yıllık sözleşmem var. Geleceğin neler göstereceğine bakacağız ancak şu anda burada mutluyum ve Borussia Dortmund'a odaklandım." dedi.

Geçtiğimiz sezonun başında Köln'den Borussia Dortmund'a Transfer olan Salih Özcan, 36 maçta görev yaparken 2 asist kaydetti.
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Salih Özcan, kariyerinde daha önce Holstein Kiel formasını da giymişti.

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