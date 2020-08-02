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Spor

Milli yıldız sahalara geri döndü

Milli futbolcu Merih Demiral, 201 gün sonra tekrardan maça çıktı. Ayrıca Demiral, sakatlandığı Roma maçının ardından, yine bir Roma karşılaşmasında sahalara döndü.

Yeniakit Publisher
2020-08-02 07:31:00 -
Milli yıldız sahalara geri döndü

Serie A'da lig şampiyonu Juventus, sahasında Roma'yı ağırladı.

Ev sahibi ekibin 3-1 yenildiği karşılaşmada Roma'nın gollerini 23'te Nikola Kalinic, 44'te penaltıdan ve 52'de Diego Perotti kaydetti. Juventus'un tek golü 5. dakikada Gonzalo Higuain'den geldi.

Juventus'ta forma giyen defans oyuncusu milli futbolcumuz Merih Demiral, 201 daha yine bir Roma maçında talihsiz bir sakatlık geçirerek 201 gün sahalardan uzak kalmıştı.

Merih Demiral, maçın ikinci yarısında görev aldı. 51. dakikada Leonardo Bonucci yerine giren Merih Demiral, maç öncesi dua ederek karşılaşmaya başladı.

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