Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu büyük ödüle aday
FİFA, Ballon d'Or adaylarını açıklandı. Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu adaylar arasında yer aldı.
Geçtiğimiz senenin en iyisi 28 Ekim Pazartesi belli olacak. France Football'ın düzenlediği Ballon d'Or ödülünün adayları belli oldu.
30 futbolcunun yer aldığı listede milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da yer aldı.
Ballon d'Or adayları şu şekilde:
Jude Bellingham, Ruben Dias, Phil Foden, Federico Valverde, Emiliano Martinez, Erling Haaland, Nico Williams, Granit Xhaka, Artem Dovbik, Toni Kroos, Vinicius Junior, Dani Olmo, Florian Wirtz, Martin Ödegaard, Mats Hummels, Rodri, Harry Kane, Declan Rice, Vitinha, Cole Palmer, Dani Carvajal, Lamina Yamal, Bukayo Saka, Hakan Çalhanoğlu, William Saliba, Kylian Mbappe, Lautaro Martinez, Ademola Lookman, Antonio Rüdiger, Alejandro Grimaldo