Milli yazılım ve yerli ağlara yönelmek kaçınılmaz

Mustafa Durmaz İstanbul

Daha önce Türkiye’deki devlet kurumlarını örümcek ağı gibi saran FETÖ’nün şimdi de kişisel bilgilerimizi gözü kapalı kaydettiğimiz sosyal ağlara sızdığı ortaya çıktı. Firari mankurtların, ABD’de Facebook’tan Twitter’e, Google’dan Microsoft’a kadar pek çok sosyal ağda kritik görevlerde çalıştığı öğrenildi.

Mahrem bilgilerimiz FETÖ tehdidi altında

Başkan Erdoğan’a yönelik hakaretleri “ifade özgürlüğü” olarak değerlendiren, terör örgütlerinin kara propagandasına ses çıkarmayan sosyal medya şirketlerinin Türkiye düşmanlıklarının perde arkasından ‘ilginç bağlantılar’ ortaya çıktı. Milyonlarca kullanıcının kişisel verilerinin kaydedildiği sosyal medya platformlarında, FETÖ şebekenin aktif rol aldığı tespit edildi.

Fuat Avni’nin hocası Facebook’ta

Devletin çeşitli organlarını ve kurumlarını örümcek ağı gibi saran FETÖ’nün şimdi de kimlik numarası, kişisel fotoğraflar ve biyografi bilgilerini gözü kapalı kaydettiğimiz sosyal ağlara sızdığı ortaya çıktı. Haklarında yakama kararı bulunan firari FETÖ’cülerin; Facebook’tan Twitter’e, Google’dan Microsoft’a kadar pek çok sosyal ağda, kritik görevlerde çalıştığı öğrenildi. Fetullahçı İbrahim Okuyucu’nun, darbeden 6 ay önce Türkiye’de 37 milyon kişinin hesabının bulunduğu Facebook’ta çalışmaya başladığı bildirildi. Okuyucu’nun, FETÖ’nün kapatılan yayın organı olan Samanyolu TV’nin programcılarından Saim Orhan ile defalarca görüştüğü, örgütün kara propaganda için kullandığı “Fuat Avni” isimli hesaba da Twitter hesabının güvenliğini nasıl sağlayacağına dair tavsiyelerde bulunduğu deşifre olmuştu.

Zaman’dan Google’a uzanan zincir

11 milyon kişinin hesabının bulunduğu Twitter’da ise FETÖ’cü Murat Balandı’nın Sorumlu Kamu Politikaları Direktörü olarak görev aldığı bildirildi. Türkiye karşıtı operasyonlarıyla sık sık gündeme gelen Twitter’a sızmayı başaran FETÖ’cü Balandı’nın, Aralık 2017’den sonra işbaşı yaptığı bilgisi verildi. Balandı, Haziran 2016’da THY İrlanda Genel Müdürlüğü görevinden FETÖ ile ilişkisi gerekçesiyle el çektirilmişti. Kapatılan Zaman gazetesi çalışanı Salih Sarıkaya’nın da 60 milyon internet kullanıcısının en çok ziyaret ettiği arama motoru olan Google’da koltuk kaptığı kaydedildi. Hem veri hem blockhain uzmanı olan Sarıkaya’nın, 2019’da yılında Google’da göreve geldiği öğrenildi.

Silikon Vadisi’ndeki elebaşı

Microsoft gibi uluslararası firmaların bulunduğu Silikon Vadisi’nde şube başkanlığı görevini ise firari Mahmut Altun’un yürüttüğü ifade edildi. Silikon Vadisi’nin Pasifik Enstitüsü şube başkanlığını yapan Altun’un, FETÖ’nün para kasası olarak bilinen ve ABD’de firari hayat yaşayan Nakıboğlu ailesi ile yakın ilişkisine dikkat çekilmişti.