Milli voleybolcuların maç programı belli oldu



ANKARA (AA) - Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri’nde B Grubu’nda yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maç programı belli oldu. Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2020 yılında Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'na katılacak ülkelerin belirleneceği Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde B Grubu'nda yer alan Türkiye, maçlarına 2, 3 ve 4 Ağustos tarihlerinde çıkacak. Çin'in Ningbo kentinde bulunan Beilun Spor ve Sanat Merkezi'nde oynanacak B Grubu maçlarında ay-yıldızlı ekip, ev sahibi Çin, Almanya ve Çekya karşısında olimpiyat vizesi için mücadele edecek.

Grubunu ilk sırada tamamlayacak ülke, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na doğrudan katılma hakkı elde edecek.

Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde ay-yıldızlı ekibin maç programı şöyle:

2 Ağustos: Türkiye-Almanya (TSİ 15.00) 3 Ağustos: Türkiye-Çekya (TSİ 10.00) 4 Ağustos: Çin-Türkiye (TSİ 15.00)



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.