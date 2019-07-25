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Milli voleybolcular "hedefe uygun" çalışıyor

- Avrupa Şampiyonası’na hazırlanan A Kadın Milli Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar:"Avrupa arenasında ülkemi ve Türk kadınını temsil etmek benim için büyük bir gurur"- "Zorlu ama çok keyifli bir serüven yaşayacağımızı düşünüyorum"

25 Temmuz 2019 Perşembe 16:06
Milli voleybolcular "hedefe uygun" çalışıyor

ANKARA (AA) - A Kadın Milli Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar, 23 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde Türkiye, Polonya, Macaristan ve Slovakya'nın ortaklaşa düzenleyeceği Avrupa Şampiyonası'na ilişkin "Çalışmalarımızı hedefimize uygun şekilde devam ettiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, Eda Erdem Dündar'ın Avrupa Şampiyonası’na dair görüşlerine yer verildi.

Yıllardır Türkiye'ye hizmet ettiğini dile getiren Eda, "Avrupa arenasında ülkemi ve Türk kadınını temsil etmek benim için büyük bir gurur." şeklinde görüş belirtti.

Turnuvalarda ev sahibinin her zaman avantajlı olduğuna vurgu yapan Eda, "Alıştığınız salonda, kendi evinizde oynuyor, daha büyük bir ilgi ve alakayla karşılaşıyorsunuz. Şanslıyız ki Ankara'da voleybolu çok iyi bilen, ne zaman, ne şekilde rakibe baskı yapacağının farkında bir seyirci kitlemiz var. Bizleri çok iyi destekliyorlar. Taraftar desteği en büyük avantajlarımızdan." değerlendirmesinde bulundu.


- Sırbistan ile "çetin" maç


Eda, Avrupa Şampiyonası'nda A Grubu'nda Sırbistan ile "çetin bir maç" oynayacaklarını vurguladı.

Milli takımın grup maçlarına uzun zamandır karşılaşmadığı Yunanistan ile başlayacağını aktaran Eda, "Grubumuzdaki en zorlu rakip ise Sırbistan. Son Avrupa şampiyonu olarak geliyorlar." değerlendirmesini yaptı.

"Zorlu ama çok keyifli bir serüven yaşayacağımızı düşünüyorum." ifadesini kullanan Eda, şunları kaydetti:

"Tüm rakiplerimiz değerli ve önemli ama kendi oyunumuza odaklanmamız gerekiyor. Sırbistan’la çetin bir maç oynayacağımızı söyleyebilirim. Çalışmalarımızı hedefimize uygun şekilde devam ettiriyoruz. Ankara’da bizleri desteklemeye gelsinler. Dolu tribünlere oynadığınızda bir sayı ya da rallinin sonunda sevinirken o binlerce insanın enerjisini de alıyorsunuz. Bu, önemli bir itici güç."

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 16:06
  1. A Kadın Milli Voleybol Takımı
  2. Avrupa Şampiyonası
  3. Eda Erdem Dündar
  4. Voleybol

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