Milli ve yerli turbo motorda sıra seri üretimde!

Kale Ar-Ge'nin hayata geçirilmesi için çalıştığı ve devletin verdiği 25 milyon dolarlık teşvik kadar harcama yaptığı proje seri üretim aşamasında. Şu anda Konya'da takıldığı füzeler ile denemesi gerçekleştirilen milli turbo jetin menzilini yükseltme ve başka modeller için kalifikasyon çalışmaları yapılıyor. Milli turbo jet motoru savunma sanayinde önemli bir kilometre taşı olacak. Örneğin, som füzelerinin jet motorları Fransa'dan alınıyor. Yerli motorla, çok ciddi bir ithalat önlenecek. Türkiye'nin en büyük kümelenme yapısı SAHA İstanbul'un Başkanı Haluk Bayraktar, yılsonunda 3 milyar dolarlık ihracatı aşacak savunma sanayinin gelişimini ve yerli-milli projelerle ilgili çalışmalarını paylaştı.

Türkiye'nin en büyük kümelenme yapısı SAHA İstanbul, kapsadığı havacılık, savunma ve uzay teknolojilerinde hedef büyüttü. Türk savunma sanayinin ihracatı bu yılsonunda 3 milyar doları aşmış olacak. Sektördeki ortalama yerlilikise yüzde 65'e ulaşmış durumda. Öte yandan milli turbo jet motoru için de füze ile son test yapılacak aşamaya gelindi. SAHA İstanbul ile Türkiye Teknoloji Takımı'nın Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, Savunma Sanayii Başkanlığı'nın (SSB) 2000'li yıllarda başlattığı Milli Teknoloji Hamlesi'ni desteklemek ve özel sektörün dinamizmini, savunma sanayisi ile buluşturmak amacıyla 2015 yılında kurulduklarını kaydederek, SAHA İstanbul'un 21 ilden 404 üyesi olduğunu söyledi.

SAHA İstanbul'un Teknopark İstanbul'daki merkez ofisinin yanı sıra YTÜ İkitelli Teknopark ve Hadımköy DESB'de irtibat ofisleri olduğunu belirten Bayraktar en son savunma sanayinin kalbi Ankara'da ofislerini açarak 'olmazsa olmazı' tamamladıklarını belirtti. Bayraktar, "Kamu özel sektörüniversite arasından sağlıklı işleyen güçlü bir ekosistemi hayata geçirdik" dedi.

Savunma ve havacılık cirosu yüzde 31 arttı

Savunma sanayi ihracatının SSB tarafından açıklanan rakamlara göre; 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 20 artışla ilk kez 2 milyar doların üzerine çıkarak bir rekor kırdığını anlatan Bayraktar, şunları söyledi: "Savunma ve havacılık cirosu 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 31 artarak 8 milyar 761 milyon dolara yükseldi. Oldukça iyi rakamlarla başladığımız bu yılda Türkiye'nin ihracat hedefi 3 milyar doları geçmek. Bu rakamlar yaklaşık son 15 yılda etkin bir şekilde yerli ve milli üretimi odağa alan Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun sonuçları."

Türkiye İHA üretebilen 5 ülkeden biri

Türkiye'nin dünyada kendi imkânlarıyla İHA üretebilen 5 ülkeden biri olduğunun altını çizen Bayraktar, "Gelişmiş ülkelere de ihraçediyoruz. En güçlü üretim alanlarımız İHA ve SİHA'lar. Millileştirilmesi tamamlanmış yüzlerce ürün var. Yakın tarihte Paris Air Show'da, TUSAŞ tarafından Milli Muharip Uçağı'nın birebir modeli tanıtıldı. Türkiye uluslararası platformda güçlü bir adım attı. Savunma sanayinde yerlilik oranı yüzde 65'lere yükseldi" dedi.

'Gençlerimiz kendine inanmalı'

Türkiye'nin yerlileşme projelerinin geleceği olan gençlerin ihtiyaçlarını nasıl gözlemlediğini sorduğumuz Bayraktar, "Gençlerin en çok özgüvene ve desteğe ihtiyacı var. İki yıldır Türkiye'nin her yerinden TEKNOFEST'e katılan öğrenciler ve takımlar elde ettikleri ulusal ve uluslararası başarılarla bizlere inanılmaz gururlar yaşattılar. Gençlerimiz kendilerine inanmalı. Ayrıca gençlerimizin etrafındaki eğitimciler ve ailelerde onların yapabileceklerine inanmalı. Gençlerimizin kendilerini ifade edebileceği, yaratıcılıklarını sergileyebileceği platformların sayısı artmalı. Ayrıca merak ettikleri alanlarda sanayi ile işbirliği yapabilecekleri fırsatlar sunulmalı. Gençlerimizin teknolojiyi çok küçük yaşlardan itibaren kullanıyor ama teknoloji geliştirir olabilmeleri için çoğu zaman üniversiteye başlamaları bekleniyor. Gençlerimizin çok daha küçük yaşlarda teknolojinin üretim, tasarım, sistem geliştirme aşamaları ile tanışmaları sağlanmalı. Bizler onların arkasındayız" açıklamalarını yapıyor.

Dünyaca ünlü Londra fuarında tanıtım

Haluk Bayraktar, benzer kümelenmelerin dünyada pek çok örneğinin olduğunu kaydederek, "En büyüklerinden biri bizim de üyesi olduğumuz Avrupa Havacılık Kümeleri Birliği (EACP). Paris Air Show'da EACP ile detaylı bir işbirliği imzaladık. İlerleyen aşamada SAHA İstanbul'un bu yapılanmanın içinde AB'ye karşı Türkiye'nin havacılık endüstrisi temsilcisi olmasını hedefliyoruz" açıklamalarını yaptı.

Bu yıl yurtdışı tanıtım çalışmalarına da ağırlık verdiklerini dile getiren Bayraktar "Londra'da bu yıl 20'ncisi düzenlenen ve dün başlayan DSEI Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarı'na ekibimiz katıldı. Fuar, tüm dünyadan savunma-güvenlik endüstrisinin ve ülkelerin üst seviye resmi delegasyonlarının katılımı ile gerçekleştiriliyor. Biz de Türk savunma sanayini bu önemli platformda tanıtacağız" dedi.

Kaynak: Dünya