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Aktüel Milli uydumuz Göktürk-1 sel felaketini böyle görüntüledi
Aktüel

Milli uydumuz Göktürk-1 sel felaketini böyle görüntüledi

"Göktürk-1 Keşif Uydusu", Sinop ve Kastamonu’da meydana gelen sel felaketini uzaydan görüntüledi.

Yeniakit Publisher
2021-08-15 10:41:00 - 2021-08-15 10:42:24
Milli uydumuz Göktürk-1 sel felaketini böyle görüntüledi

Milli Savunma Bakanlığı, sel felaketinin yaşandığı bölgelerin uzaydan görüntüsünü paylaştı.

"Türkiye'nin uzaydaki gözü" olan Göktürk-1 keşif uydusunun çektiği karelerde, Sinop ve Kastamonu’da meydana gelen sel felaketi sonrası bölgeyi uzaydan görüntüledi.

Göktürk-1 sel bölgelerini uzaydan görüntüledi

Çekilen görüntülerin arama-kurtarma ve hasar tespit çalışmalarında kullanılmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşıldığı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Uzaydaki gözümüz olan Göktürk-1 Keşif Uydumuz, Sinop ve Kastamonu'da meydana gelen sel felaketi sonrası bölgeyi uzaydan görüntüledi. Çekilen görüntüler arama-kurtarma ve hasar tespit çalışmalarında kullanılmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşıldı."

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