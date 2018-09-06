Milli ürüne etikette büyük destek

ÖMER FARUK ŞAHİN/ANKARA

Yerli malının üretim ve tüketimini sonuna kadar desteklediklerini belirten Tüketici Hakları Derneği Genel Başkan Yardımcısı Ergün Kılıç, “Bu durum ülkemizin bağımsızlığını direkt ilgilendiren vazgeçilmez bir durum. Yerli malı kullanımı fabrika, aş ve iş demektir. Geleceğimiz demektir. Türk malı üreten kurumların dünya standartlarında üretim yapıp, tüm dünya ile mücadele etmesi gerekiyor. Türkiye’de üretilen, Türkiye’ye istihdam sağlayan ve sorumlulukları olan firmaların ürettikleri mallara yerli malı diyoruz. Bu şekilde üretilen malların tüketilmesi ülkemizin kârınadır, bizlere büyük fayda sağlar” diye konuştu.

YERLİ ÜRÜNE YÖNELİŞLE KALİTE DAHA DA ARTAR

Tüketiciler Birliği Başkanı Mahmut Şahin ise, “Doların yükselmesini fırsat bazı işadamları işletmeci, dövizle alakası olmadığı halde ürünlerine zam yaptı. Bu zamlar karşısında 50 bin liraya varan oranlarda ceza kesilebileceği ifade ediliyor. Yerli malı tüketimine sonuna kadar destek veriyorum. Denetim mekanizmasını iyi kullanarak piyasayı kontrol edebilirsek yerli malının kalitesi daha da artar. Yerli üretim kaliteli olursa, yerli malının tüketimi de artar. Yerli ürüne yöneliş denetim ve kalite ile daha da artar. Bunu en kısa zamanda sağlayarak ekonomik fırsatçılara taviz vermememiz gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.