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Milli uçak projesinde flaş gelişme! Anlaşma imzalandı

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir firma ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) arasında, milli uçak jantı yapımı konusunda iş birliği protokolü imzalandı.

28 Haziran 2018 Perşembe 19:22
Milli uçak projesinde flaş gelişme! Anlaşma imzalandı

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Technocast fabrikasında gerçekleştirilen programa Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, Namık Kemal Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Genel Müdürü Prof. Dr. Bülent Eker, Technocast Genel Müdürü Necat Öney, Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ayşegül Akdoğan Eker, TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'den Serkan Yalız ile yetkililer katıldı.

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, projenin Tekirdağ için önemli olduğunu belirterek, "Fabrikanın yolcu uçak jantlarıyla ilgili çalışmalarını da takip etmiştik. Onunla ilgili çalışmalar sürüyor. Son aşamaya gelindi. Savunma sanayi ile ilgili bugün genel bir bilgilendirme yapılacak" dedi.

Toplantıda yerli ve milli yolcu uçak jantı konusunda yapılabilecek ve geliştirilecek projelerin anlatılacağını kaydeden Namık Kemal Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Genel Müdürü Prof. Dr. Bülent Eker, "Bu toplantıda yapılabilirlikler ortaya konulmaya çalışılacak. Daha önce başlanmış olan yolcu uçağında gelinen noktayı aktaracağız. Bu toplantı sonunda yapılabilirlikler nelerdir, olması gerekenler konusunda çalışmalarımız olacak" diye konuştu.

Çalışmanın üniversite ve sanayici işbirliğinin çok güzel bir örneği olduğunu kaydeden Technocast Genel Müdürü Necat Öney ise "Türkiye'de her zaman özlenen bir olay. Üniversite ve sanayicilerin birlikte çalışması, geliştirmesi ve katma değerler üretmesi açısından iyi bir örnek olacaktır. Bunu başarabilirsek yolcu uçağı jantı ile başladığımız projeyi Türk savunma sanayine katkıda bulunmak için ilerletmek istiyoruz. Başarabilirsek büyük bir destek vermiş olacağız. Bunun için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.

 

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 19:22
  1. Tekirdağ
  2. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.
  3. TUSAŞ

YORUM YAZ

  • FellahiFellahi7 sa önce
    Geriye kalmış üç nal ile bir at.
  • muhammedmuhammed9 sa önce
    İtalyan inşaat şirketi Astaldi’nin Yönetim Kurulu Başkanı Paolo astaldi , İstanbul’daki üçüncü köprüde sahip oldukları yüzde 33 payın satışı için yapılan görüşmelerin ileri aşamada olduğunu söyledi.Hani bu 3. Köprü bizimdi, bu köprü kime ait, bilen varmi. Yoksa bu milli ucak projeside baskasina ait olmasin
  • metinmetin7 sa önce
    muhammed isimli arkadas, hicmi haberleri dinlemedin, belki konusu 200 kere s¨gecmistir televizyonda... devlet kendi parasiyla yaptirmiyor köprüleri... yap.... islet.....devret... yöntemiyle... mesela 10 sene isletip köprü geliri onlarin oluyor, sonra devlete devrediyorlar....devletten para cikmiyor
  • dadas hasandadas hasan9 sa önce
    tekerlerinin janti icinmi anlasma yapilmis ?, ucagin diger kisimlari hangi asamadaki ?
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