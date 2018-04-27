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Milli uçak için “dev” iş birliği

Milli savaş uçağı projesi adım adım sonuca ilerliyor. TUSAŞ-TAI, bu amaçla ASELSAN ile işbirliği yapabilmek için anlaşma imzaladı. İmzalanan ön protokole göre milli savaş uçağı için milli radar sistemi, elektronik harp ve elektro optik sistemler geliştirilecek ve tam hareket yeteneği sağlanacak

27 Nisan 2018 Cuma 12:35
Milli uçak için “dev” iş birliği

Türkiye’nin teknoloji devleri Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi’nin kritik sistemleri için güçlerini birleştiriyor.

Cumhurbaşkanlığı himayesindeki, Anadolu Ajansı’nın “Global İletişim Ortağı” olduğu Türkiye’nin şova dayalı ilk havacılık fuarı Eurasia Airshow’da, MMU Projesi’ne yönelik önemli bir iş birliğinin temeli atıldı.

F-16’LARIN YERİNİ ALACAK

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI), Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve 2030’lu yıllardan itibaren kademeli devreden çıkarılması düşünülen F-16 uçaklarının yerini alabilecek yurt içi imkan ve kabiliyetlerle tasarlanan modern uçakların üretilmesine yönelik ön tasarım çalışmalarını sürdürüyor.

Proje için çeşitli iş birliklerine giden TAI, ASELSAN ile bir anlaşmaya imza attı.

Türk savunma sanayisinde alanlarına liderlik eden iki şirket arasında MMU Projesi’ne yönelik ön mutabakat imzalandı.

Ön mutabakat metnine göre, uçak için milli radar, elektronik harp ve elektro optik sistemler geliştirilecek.

Proje kapsamında, MMU için ihtiyaç duyulan kritik görev sistemlerinin milli olarak geliştirilmesi ve projenin ilerleyen süreçlerinde uygun aşamalarda tam harekat yeteneği kazanacak şekilde uçağa entegre edilmesi hedefleniyor.

Söz konusu sistemler, ürün ve teknoloji geliştirme ağırlığıyla Türkiye’nin en büyük ve zorlu Ar-Ge projesi olan MMU’nun başarısında kritik önemde bulunuyor.

Mühendislik alanında en zor problemlerin çözülmesini gerektiren proje, içinde yer alacak tüm paydaşlara teknolojik olarak sınıf atlatacak.

BÜYÜK YATIRIMLAR YAPILACAK

Projede yeni nesil bir uçakta olması gereken düşük görünürlük, dahili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık ve sensör füzyonu gibi teknoloji alanlarındaki çalışmaların sonucunda Türkiye, dünyada ABD, Rusya ve Çin’den sonra 5. nesil bir muharip uçağı üretebilecek alt yapı ve teknolojiye sahip ülkeler arasında yerini alacak.

TAI’nin, MMU ön tasarımı için yapacağı 4 milyar 817 milyon liralık yatırım Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamına alınmıştı. Projeyle 3 bin 200 kişinin doğrudan, 11 bin 200 kişinin dolaylı istihdamı öngörülüyor.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 12:35
  1. Milli savaş uçağı

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