Milli Türk Talebe Birliğinin 62.genel kurulu gerçekleşti
Milli Türk Talebe Birliğinin (MTTB) 62. Genel Kurulu, Birliğin kuruluşunun 106'ncı yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleştirildi.
Milli Türk Talebe Birliğinin (MTTB) 62. Genel Kurulu, Birliğin kuruluşunun 106'ncı yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleştirildi.
Beylikdüzü eski belediye başkanı Vehbi Orakçı, genel kurula ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Orakçı paylaşımında, “Milli Türk Talebe Birliğinin 106.kuruluş yılında gerçekleşen 62.genel kuruluna Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Meclis başakınımız Numan Kurtulmuş, bakanlarımız, vekillerimiz ve belediye başkanlarımızın katılımıyla gerçekleşti. Asrı aşan birkim ışığında anlatılan hizmet hatırları, hepimize duygu dolu anlar yaşattı. 90'lı yıllarda MTTB kapalıyken onun misyonunu üstlenen MGV Beylikdüzü'nün kurucu başkanlığını yapan biri olarak, eğitime ve gençliğe dair bu tür hizmetleri çok anlamlı ve değerli buluyorum. Emeği geçen herkese teşekkürler” ifadelerini kullandı.