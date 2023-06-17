Milli turbojet KTJ-3200 ve KTJ-1750 balistik füze motorları Paris Air Show yolcusu

Milli turbojet füze motorları Paris Air Show yolcusu

Kale Arge tarafından milli imkanlarla geliştirilen KTJ-3200 ve KTJ-1750 Turbojet Füze Motorları, Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenecek Air Show’da sergilenecek.

Bu yıl 19-25 Haziran 2023 tarihinde düzenlenecek olan ve de hem sivil hem de askeri havacılık alanında dünyanın en büyük ve prestijli etkinliği olarak kabul edilen Paris Air Show’a bu yıl Kale Arge stant ile katılım sağlayacak.

Türkiye’nin ilk milli turbojet füze motorlarını yerli imkân ve kabiliyetlerle geliştiren Kale Arge, fuar esnasında ürünlerinin uluslararası iş ortakları ve potansiyel arz eden müşterilere tanıtımını gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Edinilen bilgiye göre; Kale Arge, Paris Air Show’a KTJ-3200 ve KTJ-1750 Turbojet Motorları ile katılım sağlayacak. Sınıfının en küçük çap ve en yüksek itki değerine sahip motorlarından biri olan KTJ-1750, ÇAKIR Seyir Füzesi ile ilk atış testini Mayıs ayı içerisinde başarıyla gerçekleştirdi.

Bu nedenle Paris Air Show esnasında yabancı delegasyon ve ülke temsilcilerinin, KTJ-1750’ye yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Öte yandan SOM ve ATMACA Füzelerinde kullanılmak üzere geliştirilen KTJ-3200 Turbojet Motoru için Kale Arge, yurt içinde şu ana kadar hatırı sayılır miktarda ürün teslimatı gerçekleştirdi. KTJ-3200 motorunu kullanan ATMACA Gemisavar Füzesi’nin, çok yakın gelecekte gökleri fethetmesi bekleniyor. (savunmasanayist)