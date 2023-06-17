  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Robert Koleji ilan etti: Öyle bir rakam ki... Dudak uçuklatan beklenmedik karar: 'Yok artık' dedirtti

Dev ‘Kömür Kralı’ şirketi iflas etti! 70 yıllık şirketti ama iflasını avukat istedi: Konkordatolar maalesef geldi

Öğrencilerle LGBT paçavrası önünde fotoğraf çektiren öğretmen için harekete geçildi!

Kamuoyunun Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne çağrısı: Sapkın Mabel Matiz'in konserini iptal edin!

Altında son dakika: Akılları baştan alan rakam: Gram altında 1800 lira tahmini, fiyatları! Yıl sonunu işaret edildi!

Litvanya Büyükelçisi şok gelişme diyerek bir numaralı destinasyonumuz Türkiye dedi! Ortaya çıktı

Abdüllatif Şener'in oy kullandığı sandıkla ilgili şok gelişme! Sandık incelenip belge yayımlandı

Akzambaktan tek hasatta 500 bin lira civarında kazanıyor: Herkes bunu yapmaya başladı

Emekli ikramiyelerine zam gelir mi? Uzman isim Türkiye'ye duyurdu: İkramiyede asgari ücret için flaş tahmini

Ayrılanı hedefe koyuyorlar!
Teknoloji Milli turbojet KTJ-3200 ve KTJ-1750 balistik füze motorları Paris Air Show yolcusu
Teknoloji

Milli turbojet KTJ-3200 ve KTJ-1750 balistik füze motorları Paris Air Show yolcusu

Yeniakit Publisher
2023-06-17 01:30:00 - 2023-06-17 01:38:18
Milli turbojet KTJ-3200 ve KTJ-1750 balistik füze motorları Paris Air Show yolcusu

Kale Arge tarafından milli imkanlarla geliştirilen KTJ-3200 ve KTJ-1750 Turbojet Füze Motorları, Paris'te düzenlenecek Air Show'da sergilenecek açıklama geldi. Tehdidi en aza indiriyor.

Milli turbojet füze motorları Paris Air Show yolcusu

Kale Arge tarafından milli imkanlarla geliştirilen KTJ-3200 ve KTJ-1750 Turbojet Füze Motorları, Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenecek Air Show’da sergilenecek.

Bu yıl 19-25 Haziran 2023 tarihinde düzenlenecek olan ve de hem sivil hem de askeri havacılık alanında dünyanın en büyük ve prestijli etkinliği olarak kabul edilen Paris Air Show’a bu yıl Kale Arge stant ile katılım sağlayacak.

Türkiye’nin ilk milli turbojet füze motorlarını yerli imkân ve kabiliyetlerle geliştiren Kale Arge, fuar esnasında ürünlerinin uluslararası iş ortakları ve potansiyel arz eden müşterilere tanıtımını gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Edinilen bilgiye göre; Kale Arge, Paris Air Show’a KTJ-3200 ve KTJ-1750 Turbojet Motorları ile katılım sağlayacak. Sınıfının en küçük çap ve en yüksek itki değerine sahip motorlarından biri olan KTJ-1750, ÇAKIR Seyir Füzesi ile ilk atış testini Mayıs ayı içerisinde başarıyla gerçekleştirdi.

Bu nedenle Paris Air Show esnasında yabancı delegasyon ve ülke temsilcilerinin, KTJ-1750’ye yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Öte yandan SOM ve ATMACA Füzelerinde kullanılmak üzere geliştirilen KTJ-3200 Turbojet Motoru için Kale Arge, yurt içinde şu ana kadar hatırı sayılır miktarda ürün teslimatı gerçekleştirdi. KTJ-3200 motorunu kullanan ATMACA Gemisavar Füzesi’nin, çok yakın gelecekte gökleri fethetmesi bekleniyor. (savunmasanayist)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23