Milli triatletler Slovenya'da kampa girdi



ANKARA (AA) - Milli triatletler, Avusturya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Yıldızlar Avrupa Şampiyonası öncesi Slovenya'da kampa girdi. Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Triatlon Birliği (ITU) ve Avrupa Triatlon Birliği (ETU) Gelişimi Kampı, Slovenya'nın Radovljica kentinde başladı. Kampta Türkiye'yi milli sporcular Emir Aracı, Nevra Başak Saatli, Beyza Ayaşlıoğlu ve Mehmet Fatih Davran temsil ediyor. 15 Haziran'da sona erecek kamp sonrası ay-yıldızlı sporcular, Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'na katılmak için Avusturya'nın Kitzbühel şehrine geçecek.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.