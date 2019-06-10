Milli triatletler Slovenya'da kampa girdi

Milli triatletler Slovenya'da kampa girdi10 Haziran 2019 Pazartesi 11:59
ANKARA (AA) - Milli triatletler, Avusturya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Yıldızlar Avrupa Şampiyonası öncesi Slovenya'da kampa girdi.
Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Triatlon Birliği (ITU) ve Avrupa Triatlon Birliği (ETU) Gelişimi Kampı, Slovenya'nın Radovljica kentinde başladı.
Kampta Türkiye'yi milli sporcular Emir Aracı, Nevra Başak Saatli, Beyza Ayaşlıoğlu ve Mehmet Fatih Davran temsil ediyor.
15 Haziran'da sona erecek kamp sonrası ay-yıldızlı sporcular, Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'na katılmak için Avusturya'nın Kitzbühel şehrine geçecek.
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