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Milli tenisçiler, Avustralya Açık'ta elemeleri geçemedi

- Türk tenisçiler Emir Şendoğan ve Berk İlkel, genç erkekler elemelerinin ilk turunda turnuvaya veda etti

16 Ocak 2019 Çarşamba 15:14
Milli tenisçiler, Avustralya Açık'ta elemeleri geçemedi


ANKARA (AA) - Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta genç erkekler kategorisinde mücadele eden Emir Şendoğan ve Berk İlkel, elemelerin ilk turunda organizasyona veda etti.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvada Emir Şendoğan, Rus Egor Agafonov'a 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenildi.

Diğer milli sporcu Berk İlkel de Güney Afrikalı Joubert Klopper'a 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup oldu.

Böylece Türk tenisçiler Emir ve Berk, turnuvadan elendi.


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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 15:14
  1. Avustralya Açık
  2. Berk İlkel
  3. Emir Şendoğan
  4. gençler kategorisi
  5. tenis

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