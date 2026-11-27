Türk tenisinin uluslararası arenadaki başarılı temsilcilerinden milli tenisçi Zeynep Sönmez, Okyanus Kolejleri tarafından düzenlenen Okyanus Talks programında öğrencilerle bir araya geliyor.



WIMBLEDON’DA TARİH YAZDI, ŞİMDİ MEZUN OLDUĞU OKULDA ÖĞRENCİLERE İLHAM VERECEK





Wimbledon Tenis Turnuvası’ndaki performansıyla tarih yazan ve karşılaşma sırasında top toplayıcı çocuğa yönelik müdahalesiyle dünya kamuoyunun takdirini kazanan Zeynep Sönmez, bu kez mezun olduğu Okyanus Koleji’nde deneyimlerini paylaşacak.



Yılın yaklaşık 300 günden fazlasını yurt dışında, uluslararası turnuvalarda ve antrenman kamplarında geçiren başarılı sporcu, Türkiye’de bulunacağı kısa süre içindeki programında yer alan bu özel buluşmada başarıya giden yolda yaşadığı zorlukları, hedeflerine ulaşmak için her gün gerçekleştirdiği çalışmaları ve profesyonel sporculuk hayatının bilinmeyen yönlerini anlatacak. Zeynep Sönmez gençlere eğitim ve spor alanında tavsiyelerde bulunarak kendi tecrübelerini aktaracak.



