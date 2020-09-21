  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Milli tenisçi Cem İlkel, Fransa Açık'a elemede veda etti
Spor

Milli tenisçi Cem İlkel, Fransa Açık'a elemede veda etti

Yeniakit Publisher
2020-09-21 14:30:00 -
Milli tenisçi Cem İlkel, Fransa Açık'a elemede veda etti

ANKARA (AA) - Milli tenisçi Cem İlkel, sezonun son grand slam turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) elemesinde Hindistan'dan Prajnesh Gunneswaran'a 2-0 yenilerek organizasyona veda etti.

Fransa'nın başkenti Paris'te 27 Eylül'de başlayacak ana tabloya kalmak için elemelere katılan dünya 206 numarası Cem İlkel, ilk turda klasmanın 141. basamağındaki Prajnesh Gunneswaran'la karşılaştı.

Maça iyi başlayan Cem İlkel, 3-0 öne geçmesine rağmen rakibine üst üste 6 oyun verdi ve ilk seti 6-3 kaybederek 1-0 geriye düştü. İkinci sette de büyük üstünlük sağlayan Hintli tenisçi seti 6-1, maçı da 2-0 kazanarak tur atlayan taraf oldu.

Türkiye'yi kadınlarda ise dünya 173'üncüsü Çağla Büyükakçay ve dünya 209 numarası Pemra Özgen temsil edecek. Çağla ve Pemra eleme maçlarını yarın oynayacak.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'nin SİHA devrimi Arap basınına damga vurdu
Gündem

Türkiye'nin SİHA devrimi Arap basınına damga vurdu

Türkiye'nin İHA'lar konusundaki serüveni Arap medyasında gündem oldu. Türkiye'nin bu alanda dünyada sayılı ülkelerden biri haline geldiğini ..
Ahmet Hakan'dan dikkat çeken çıkış: Savcılar Cübbeli’yi ifadeye çağırmalı
Gündem

Ahmet Hakan'dan dikkat çeken çıkış: Savcılar Cübbeli’yi ifadeye çağırmalı

Ahmet Hakan bugünkü yazısında savcıların kendi programında selefilerin ayaklanma çıkaracağını ileri süren Cübbeli Ahmet Hoca'yı ifadeye çağı..
FBI tespit etti! Trump'a zehirli paket o ülkeden gönderilmiş
Dünya

FBI tespit etti! Trump'a zehirli paket o ülkeden gönderilmiş

ABD Başkanı Donald Trump adına Beyaz Saray'a gönderilen zehirli pakedin Kanada'dan gönderildiği tespit edildi.

Satılık 2016 model Renault Megane
Satılık 2016 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı