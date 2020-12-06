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Spor Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün WT'nin tanıtım yüzü oldu
Spor

Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün WT'nin tanıtım yüzü oldu

Yeniakit Publisher
2020-12-06 13:34:39 -
Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün WT'nin tanıtım yüzü oldu

ANKARA (AA) - Dünya Tekvando Federasyonu (WT), tekvando sporunu çocuklara daha çok sevdirmek amacıyla yeni bir proje geliştirdi.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre WT, tekvandonun tabana yayılması için dünyaca ünlü çizgi film Pijamaskeliler ile işbirliğine gitti.

Projenin tanıtımı için 9 tekvandocu seçildi. Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil edecek Hatice Kübra İlgün'ün de yer aldığı projede, milli sporcu için özel bir video hazırlandı.

Videoda Hatice Kübra İlgün'ün 2 kez grand prix altın madalyası kazandığına vurgu yapılırken, milli tekvandocunun özelliği olarak "cesareti" gösterildi.

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