Milli Tarım'da büyük başarı! Topraksız seralar ilk mahsülleri verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin milli tarıma destek ve tarımsal üretimin artması amacıyla Yıldız Teknik Üniversitesi ile iş birliği kapsamında kurduğu topraksız tarım serası, ilk ürünlerini vermeye başladı.

Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, Ağaç ve Peyzaj AŞ ile Yıldız Teknik Üniversitesi arasında 2017'de "Topraksız Tarım Araştırma ve Uygulama Serası" protokolü imzalandı. Protokol kapsamında üniversitenin Davutpaşa Kampüsü'nde kullanılmayan sera, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından tamir edilerek tam teçhizatlı, modern bir seraya dönüştürüldü.

"Cam Sera" şeklinde tasarlanan 2 dönüm alana domates, çilek, kıvırcık ve Akdeniz kıvırcığı ekildi. İlk deneme ürünlerin ekimi, 2018 Ekim'de yapıldı ve yüksek verim elde edildi. Topraksız tarım serasında bitkilerin ihtiyaç duyduğu besin elementleri, Tarım ve Orman Bakanlığının iyi tarım uygulamalarına uygun gübrelerle karşılanıyor. Her bitki türüne özel besin reçetesi hazırlanarak doğal ve dengeli bir şekilde büyümeleri sağlanırken kimyasal ilaç kullanılmıyor. Bu sayede insan sağlığına yararlı, doğal ve besleyici değeri yüksek ürünler elde ediliyor. İçerisinde bulunan iklimlendirme otomasyonu ile seranın ışık, ısı, nem, karbondioksit ve oksijen miktarı ölçülerek uygun ortam koşulları sağlanıyor.

Alanın nadasa bırakılma derdi yok

Serada sağlıklı gelişim ortamı sağlandığı için hastalık gibi gerekçelerle bitkinin ölmesi, üretimde fire verilmesi gibi sorunların önüne geçiliyor. Topraksız tarımda araziyi nadasa bırakma derdi olmadığı için üretimde süreklilik sağlanıyor. Seranın çilek ve domates bölümünde bir kovan dolusu bombus arısı bulunuyor. Bu arılar polenleme ve döllenmeyi sağlayarak bitkilerin doğal bir şekilde gelişmesine yardımcı oluyor.

ABD, Hollanda, Almanya, İspanya, Fransa, Belçika, İtalya, Japonya, Güney Kore, Kolombiya ve Çin'de oldukça yaygın bir şekilde topraksız tarım yapılıyor. Özellikle Hollanda'da tarımsal üretimin önemli bir bölümünü topraksız tarım seralarında elde ediyor. Türkiye'de ise topraksız tarım seralarının, toplam seralar içindeki oranı yüzde 3'ün altında kalıyor. Antalya, Mersin ve İzmir'de yıllar önce topraksız tarım seraları hayata geçirilirken İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk uygulaması başlatılan İstanbul da bu iller arasındaki yerini aldı.

Yüksek verim elde ediliyor

Bu sistemin en büyük avantajı, hem dar alanda yüksek üretim yapılabilmesi hem de kaliteli ve sağlıklı ürünler olduğu için katma değerinin yüksek olması olarak gösteriliyor. Geleneksel tarım yöntemiyle bir dönüm araziden yılda ortalama 12 ton domates üretilirken, topraksız tarım serasında aynı büyüklükteki alanda yılda 40 tonun üzerinde ürün elde ediliyor.

Topraksız Tarım Uygulama Serası Sorumlusu Yusuf Akbilek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak İstanbul'da topraksız tarım yaparak bir ilki gerçekleştirdiklerini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Topraksız tarımda su içindeki bitkiler, ihtiyaç duydukları besin elementleri verilerek yetiştiriliyor. Bitki, ihtiyaç duyduğu besin elementlerine göre gelişimini tamamlıyor. Kıvırcık, tamamıyla hidroponik sistem dediğimiz bir yöntemle suda yetişiyor. Çilek ve domatesi ise kokopit dediğimiz sistemle üretiyoruz. Kıvırcık tamamıyla su içinde yetişirken, domates ve çilek ise sadece kökü tutsun diye su içindeki yapıda serumlarla bitki besin elementleri köklere enjekte ediliyor. Bitkinin ihtiyaç duyduğu elementleri yeteri kadar aldığı için toprak olmadan da ürün verebiliyor."

İstanbul'da "cam seralar" yaygınlaşacak

Akbilek, topraksız serada yetiştirilen çilek, domates ve kıvırcıkların İstanbul Büyükşehir Belediyesinin sosyal tesislerinde değerlendirildiğini kaydederek, "Bunların tamamı sağlıklı ürünlerdir. Bunların yetiştirilmesinde hiçbir şekilde kimyasal ilaç kullanılmıyor." dedi.

Bu projeyle tarımsal verimin artırılması, modern tarım teknikleri kullanılarak katma değeri yüksek sağlıklı üretim yapılması, geleneksel tarım anlayışının dışında kent tarımının gelişmesi, üretimle birlikte ihracatın da artırılmasının hedeflendiğini vurgulayan Yusuf Akbilek, ilerleyen süreçte topraksız tarım seralarının İstanbul genelinde yaygınlaşabileceğini sözlerine ekledi.Buraya metin girebilirsiniz.