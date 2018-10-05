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Milli Takımın aday kadrosu açıklandı!

A Milli Takımımızın Bosna Hersek ve Rusya ile karşılaşacağı maçların aday kadroları belli oldu.

05 Ekim 2018 Cuma 14:01
Milli Takımın aday kadrosu açıklandı!

A Milli Takımımızın 11 Ekim'de Rize'de Bosna-Hersek'le oynayacağı özel maçın ve 14 Ekim'de Rusya'yla deplasmanda yapacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasının aday kadrosu açıklandı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu tarafından belirlenen 26 kişilik kadroda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleciler: Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), Sinan Bolat (Royal Antwerp)

 Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Mert Müldür (Rapid Wien), Serdar Aziz, Ömer Bayram (Galatasaray)

Orta saha: Cengiz Ünder (Roma), Serdar Gürler (Huesca), Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Mehmet Topal (Fenerbahçe), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Tarkan Serbest (Kasımpaşa), Berkay Özcan (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Yunus Mallı (Wolfsburg)

Forvet: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid)

Milli Takım'ın programı

A Milli Takım, 8 Ekim Pazartesi günü saat 12.00'de Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

Bosna-Hersek maçının hazırlıklarını iki gün boyunca bu tesiste sürdürecek A Milli Takım, 10 Ekim'de Rize'ye geçecek ve mücadele öncesindeki son çalışmasını da aynı gün saat 20.15'te karşılaşmanın oynanacağı Rize Yeni Şehir Stadyumu'nda yapacak. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve bir milli futbolcunun antrenman öncesinde düzenleyeceği basın toplantısı ise saat 19.45'te başlayacak.

Türkiye ile Bosna-Hersek arasında 11 Ekim'de oynanacak özel maç saat 20.30'da başlayacak ve TRT1'den naklen yayınlanacak.

A Milli Takım, Rusya ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşması için 12 Ekim Cuma günü Rize'den Soçi kentine seyahat edecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, ertesi gün bir futbolcusuyla birlikte saat 18.30'da idman öncesinde basın toplantısı düzenleyecek. Ay-Yıldızlılar, Rusya'daki tek çalışmasını da 19.00'da Fişt Olimpiyat Stadyumu'nda yapacak. 

Rusya ile Türkiye'yi karşı karşıya getirecek UEFA Uluslar Ligi müsabakası, 14 Ekim Pazar günü saat 19.00'da başlayacak ve TRT1'den canlı yayınlanacak.

A Milli Takım kafilesi, Rusya maçının hemen ardından İstanbul'a dönecek.

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 14:01
  1. Trabzon
  2. Rize
  3. Konya
  4. İstanbul
  5. Bursa
  6. MİLLİ TAKIMLAR
  7. a milli takım

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