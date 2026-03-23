Milli Takımımızın yeni formaları belli oldu
A Milli Futbol Takımızın yeni formaları açıklandı. Formalar geçmişte de olduğu gibi yine kırmızı ve beyaz olarak iki farklı versiyonda olacak.
ABD-Kanada-Meksika ortaklığında düzenlenecek Dünya Kupası'nda mücadele etmek için play-off oynayacak A Milli Takım'ın yeni formaları belli oldu.
Formalar geçmişte de olduğu gibi kırmızı ve beyaz olarak iki farklı versiyonda farklı çıktı.
Yeni forma fiyatları işe şu şekilde oldu:
Maç forması: 8.799 TL
Stadyum forması: 6.099 TL
Kaleci forması: 5.499 TL
Taraftar forması: 4.099 TL
Formalar https://eshop.tff.org/ adresinden satışa sunuldu.