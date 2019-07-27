0553 313 94 23

Milli Takımda Antalya’yı temsil edecek engelli sporcudan sponsor çağrısı

Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takımı’nda Antalya’yı temsil edecek olan bedensel engelli sporcu Ömer Erkış, turnuvalar için sponsor desteğine ihtiyaç olduğunu belirtti.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 11:09
Milli Takımda Antalya’yı temsil edecek engelli sporcudan sponsor çağrısı

Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takımı’nda Antalya’yı temsil edecek olan bedensel engelli sporcu Ömer Erkış, turnuvalar için sponsor desteğine ihtiyaç olduğunu belirtti. Erkış, "Bu spor, takım sporu değil. Kişi olarak da geliri belli olan bir gaziyim ben. Masrafların tamamını tek başıma karşılamam da neredeyse imkansız. Spora gönül veren kişi ve firmaların desteğini bekliyorum" dedi.


Antalyalı bedensel engelli sporcu Ömer Erkış, Samsun’da katıldığı kampın ardından Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takımı’na çağrıldı. Bunun Antalya’yı tanıtmak için bir fırsat olduğunu ifade eden Erkış, Türk Bayrağı’nı göndere çekmek için canla başla çalışacağını belirtti. Erkış, kendisi gibi engellilere de evlerinden çıkmaları, hayatın içinde bir amaç için mücadele etmenin güzelliğini yaşamaları çağrısında bulundu.



"Yeterli destek alırsak milli takımda yerimizi alabiliriz”


Tenis sporunun eşli bir spor olması dolayısıyla partner bulma konusunda sıkıntı yaşadıklarına değinen Erkış, "Daha fazla engelli sporcu ve tekerlekli sandalye olduğu takdirde bu sporun daha da gelişebilir. Yeterli destek gelirse, daha fazla Antalyalı sporcu ile milli takımda yerimizi alır bayrağımızı göndere de çektiririz" diye konuştu.


Turnuvalar için sponsor desteğine ihtiyaç olduğunun altını çizen Ömer Erkış, şu ifadeleri kullandı:


"Böyle bir destek hem beni, hem de antrenörümü motive eder. Başarıya odaklanmamızı kolaylaştırır. Bu spor, takım sporu değil. Kişi olarak da geliri belli olan bir gaziyim ben. Masrafların tamamını tek başıma karşılamam da neredeyse imkansız. Spora gönül veren kişi ve firmaların desteğini bekliyorum."


Sporcunun iki yıldır antrenörlüğünü üstlenen Tuncay Tapan ise, Ömer Erkış’la hedeflerinin milli takıma katılmak olduğunu söyledi.



Antrenör Tuncay Tapan: "Engelli kardeşlerimiz evlerinde oturmasınlar"


Pahalı bir spor olduğu için birçok imkansızlıklara rağmen özveri ile çalıştıklarını kaydeden Tapan, yeterli sayıda engelli sporcunun olmayışını en önemli eksik olarak işaret etti. Tapan, "Bize başvurulduğunda antrenör arkadaşlar olarak eğitim başta olmak üzere her türlü kolaylığı yapmaya hazırız. Yeter ki engelli kardeşlerimiz evlerinde oturmasınlar" açıklamasını yaptı.


Ömer Erkış’ın antrenmanlarını gerçekleştirdiği spor tesisinin sahibi Şenol Karagöz de engelli vatandaşlardan hiçbir ücret talep etmeden tesisini memnuniyetle kullandırabileceğinin sözünü verdi. Karagöz, "Bizim amacımız, engelli sporcularımıza destek olmak ve onlara ulaşmak. Gün içinde tesislerimiz boş oluyor. Önemli olan engelli kardeşlerimizin bizlere ulaşması. Üç adet tekerlekli sandalyemiz var. Hiçbir ücret talep etmeden bu sporu tanıtmaya, bayrağımızı göndere çekmeye, özellikle gazi ve şehit çocuklarımıza ücretsiz eğitim vermeye boynumuzun borcu olarak görüyorum” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 11:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yerli üretim logolu etiketlere ilişkin düzenleme
    1. Yerli üretim logolu etiketlere ilişkin..
    2. İstanbul misafirperverlikte de lider
    3. Yalçın Gülhan kimdir? Hayatını..
    4. Ne yeşil sahalardan ne de Türkiye'den..
    5. Sınır ötesi harekatla terör örgütüne..
    6. Bremen Mızıkacıları Sur Yapı Marka..
    7. Sevil Zeynep Becan: “Fener Ol..
    8. Ünlü tarihçiden Ermeni Diasporası..
    9. ABD ile Guatemala arasında iltica..
    10. Yerli üretimi destekleyip geleceğe..
    11. Rektör Alma, örnek çiftçi Akçan’ı..
    12. Kuşadası'nda bıçaklı kavga: 1 ölü
    13. Van'da terör örgütüne yönelik hava..
    14. Çağrı Erhan Altınbaş Üniversitesi..
    15. Kanadı kırık martılar kurtarıldı
    16. Başkan Karabıyık, AK Parti Marmara..
    17. Kurban satış ve kesim alanında..
    18. Başkan Ataç’a ziyaretler sürüyor
    19. Çankayalı çocukların yaz tatili farkı
    20. Otoyolda ilginç kurtarma operasyonu
    21. Gece kulübünde facia
    22. Tatvan’da 3 terörist etkisiz hale..
    23. Hazim Tamer Dodurga İstanbul Rumeli..
    24. S200, İstanbul Havalimanı’nda 16..
    25. Şeref Malkoç Hakkari’ye geliyor
    26. Muğla'da 68 düzensiz göçmen yakalandı
    27. FLO’dan 140 milyon liralık yatırım
    28. Hindistan'da sel felaketi! 700 kişi..
    29. Ekmeğini taştan çıkaran anne
    30. Kendisinden bir haftadır haber..
    Erdoğan'dan Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na gönderme
    Erdoğan'dan Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na gönderme
    Mimar Sinan'ın yaptığı cami, minaresi yıkılarak kiliseye çevrildi
    Mimar Sinan'ın yaptığı cami, minaresi yıkılarak kiliseye çevrildi
    Erdoğan: '2023 seçimine bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız'
    Erdoğan: '2023 seçimine bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız'
    CHP'de toplu istifa! "Boyun eğmedik"
    CHP'de toplu istifa! "Boyun eğmedik"
    Öyle bir şey keşfetti ki... 3 yıldır tarlaya insan saçı döküyor!
    Öyle bir şey keşfetti ki... 3 yıldır tarlaya insan saçı döküyor!

    Günün Karikatürü

    27 Temmuz 2019
    Her yeni bilgi kan donduruyor… Vur emrini Oktar vermiş!
    Her yeni bilgi kan donduruyor… Vur emrini Oktar vermiş!
    Her yıl iki dev havalimanı ve bir Kanal İstanbul’u israf ediyoruz
    Her yıl iki dev havalimanı ve bir Kanal İstanbul’u israf ediyoruz