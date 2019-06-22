Milli Takım’a Damat smokin şıklığı Türkiye A Milli Futbol Takımı oyuncuları Damat markalı smokinlerle fotoğraf çektirdi.

Türkiye A Milli Futbol Takımı oyuncuları kamp dönemlerinde Damat markalı smokinlerle fotoğraf çektirdi. Çekime katılan Burak Yılmaz, Cengiz Ünder, Emre Belözoğlu, Cenk Tosun, Yusuf Yazıcı ve Hakan Çalhanoğlu smokinleriyle fotoğrafçı Emre Güven’e poz verirken keyifli dakikalar geçirdi. Milli futbol takımları resmi moda tedarikçisi Orka Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, ünlü sporcuları giydirmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Orakçıoğlu, “Milli takımımıza destek olmak bizim için büyük bir onur. Milli futbol takımlarımız dahil çeşitli spor dallarında destek olduğumuz tüm takımların her zaman yanındayız” dedi.

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