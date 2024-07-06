  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Milli Takım'a bozkurtlu karşılama
Spor

Milli Takım'a bozkurtlu karşılama

Yeniakit Publisher
2024-07-06 12:44:00 -

Hollanda maçı öncesi Berlin'de toplanan Türk taraftarlar, A Milli Takım'ı bozkurt selamıyla karşıladı.

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Futbol Takımımız, çeyrek final mücadelesinde Hollanda ile Türkiye saati ile 22:00'da Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak.

Milli maç öncesi Türk taraftarlar Milli Takım'a destek için Berlin'e akın etti.

Avusturya maçında Merih Demiral'ın bozkurt işaretine UEFA tarafından gelen 2 maçlık ceza, kamuoyunda oldukça tepki topladı.

Milli Takım'ı bozkurt işaretiyle karşıladılar

Bu olayların ardından Berlin'de toplanan taraftarlar Milli Takım otobüsünü karşıladı.

Türk taraftarların karşılamada bozkurt işareti yapması da dikkatlerden kaçmadı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Biji Portekiz" diyemediler ama, Merih'in yaptığı Bozkurt işareti üzerinden saldırdılar da saldırdılar! Sevinemezler, zorlamayın
"Biji Portekiz" diyemediler ama, Merih'in yaptığı Bozkurt işareti üzerinden saldırdılar da saldırdılar! Sevinemezler, zorlamayın

Medya

"Biji Portekiz" diyemediler ama, Merih'in yaptığı Bozkurt işareti üzerinden saldırdılar da saldırdılar! Sevinemezler, zorlamayın

Merih Demiral’in bozkurt işaretinden sonra bir kurt Avrupa sokaklarına indi!
Merih Demiral’in bozkurt işaretinden sonra bir kurt Avrupa sokaklarına indi!

Sosyal Medya

Merih Demiral’in bozkurt işaretinden sonra bir kurt Avrupa sokaklarına indi!

Cihat Yaycı'dan UEFA'nın kararı sonrası dikkat çeken teklif: Bozkurt sembolü ekleyin
Cihat Yaycı'dan UEFA'nın kararı sonrası dikkat çeken teklif: Bozkurt sembolü ekleyin

Spor

Cihat Yaycı'dan UEFA'nın kararı sonrası dikkat çeken teklif: Bozkurt sembolü ekleyin

İşte çarpıcı anket sonuçları! Türk Halkı bozkurt işaretine ne diyor?
İşte çarpıcı anket sonuçları! Türk Halkı bozkurt işaretine ne diyor?

Gündem

İşte çarpıcı anket sonuçları! Türk Halkı bozkurt işaretine ne diyor?

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23