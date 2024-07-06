Milli Takım'a bozkurtlu karşılama
Hollanda maçı öncesi Berlin'de toplanan Türk taraftarlar, A Milli Takım'ı bozkurt selamıyla karşıladı.
EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Futbol Takımımız, çeyrek final mücadelesinde Hollanda ile Türkiye saati ile 22:00'da Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak.
Milli maç öncesi Türk taraftarlar Milli Takım'a destek için Berlin'e akın etti.
Avusturya maçında Merih Demiral'ın bozkurt işaretine UEFA tarafından gelen 2 maçlık ceza, kamuoyunda oldukça tepki topladı.
Milli Takım'ı bozkurt işaretiyle karşıladılar
Bu olayların ardından Berlin'de toplanan taraftarlar Milli Takım otobüsünü karşıladı.
Türk taraftarların karşılamada bozkurt işareti yapması da dikkatlerden kaçmadı.
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