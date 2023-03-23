Milli takım sonrası yeni takımı Süper Lig'de... Flaş gelişme!
Ankaragücü, Tolunay Kafkas ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Ankaragücü, Tolunay Kafkas ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Teknik direktör Tolunay Kafkas, Süper Lig'e geri döndü.
Son olarak Ümit Milli Takımı'nı çalıştıran Tolunay Kafkas, Ankaragücü ile anlaşmaya vardı.
MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, deneyimli teknik adam ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladıklarını duyurdu.
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Sarı-lacivertli yönetim, 6 Şubat 2023'te teknik direktör Ömer Erdoğan'ın istifasının ardından 21 Şubat'ta Sedat Ağçay'ı takımın başına getirmişti. Başkent ekibi, ligde küme düşme hattının bir sıra üstünde 15. sırada bulunuyor.