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Medya Milli takım reytinglerde de kazandı! İşte dünün sonuçları
Medya

Milli takım reytinglerde de kazandı! İşte dünün sonuçları

Yeniakit Publisher
2024-07-03 13:47:00 -
Milli takım reytinglerde de kazandı! İşte dünün sonuçları

2 Temmuz tarihinde ekranlara gelen yapımların reyting sonuçları belli oldu.

2 Temmuz tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada TRT1’de izleyiciyle buluşan “Avusturya-Türkiye UEFA Euro 2024 Karşılaşması”, 2. sırada TRT1’de ekrana gelen “Romanya-Hollanda UEFA Euro 2024 Karşılaşması”, 3.sırada TRT1’de yayınlanan “Euro 2024 Kupa” yer aldı.

AB'de 1.sırada “Avusturya-Türkiye UEFA Euro 2024 Karşılaşması”, 2.sırada “Romanya-Hollanda UEFA Euro 2024 Karşılaşması”, 3.sırada TRT1’de ekrana gelen “Euro 2024 Kupa Saati” yer aldı.

ABC'de ise 1.sırada “Avusturya-Türkiye UEFA Euro 2024 Karşılaşması”, 2.sırada “Romanya-Hollanda UEFA Euro 2024 Karşılaşması”, 3.sırada “Euro 2024 Kupa Saati” yer aldı.
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