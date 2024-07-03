Milli takım reytinglerde de kazandı! İşte dünün sonuçları
2 Temmuz tarihinde ekranlara gelen yapımların reyting sonuçları belli oldu.
2 Temmuz tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.
Total'de 1.sırada TRT1’de izleyiciyle buluşan “Avusturya-Türkiye UEFA Euro 2024 Karşılaşması”, 2. sırada TRT1’de ekrana gelen “Romanya-Hollanda UEFA Euro 2024 Karşılaşması”, 3.sırada TRT1’de yayınlanan “Euro 2024 Kupa” yer aldı.
AB'de 1.sırada “Avusturya-Türkiye UEFA Euro 2024 Karşılaşması”, 2.sırada “Romanya-Hollanda UEFA Euro 2024 Karşılaşması”, 3.sırada TRT1’de ekrana gelen “Euro 2024 Kupa Saati” yer aldı.
ABC'de ise 1.sırada “Avusturya-Türkiye UEFA Euro 2024 Karşılaşması”, 2.sırada “Romanya-Hollanda UEFA Euro 2024 Karşılaşması”, 3.sırada “Euro 2024 Kupa Saati” yer aldı.
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