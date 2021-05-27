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Spor Milli Takım hazırlık maçında Azerbaycan'ı yendi
Spor

Milli Takım hazırlık maçında Azerbaycan'ı yendi

A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 öncesi Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında Azerbaycan'ı 2-1'lik skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2021-05-27 22:20:00 -
Milli Takım hazırlık maçında Azerbaycan'ı yendi

Türkiye ile Azerbaycan, Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı ay-yıldızlılar 2-1 kazandı.

Ay-yıldızlı ekibe galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Halil Dervişoğlu ve 45. dakikada Kaan Ayhan kaydetti.

Azerbaycan'ın tek golünü ise 28. dakikada Makhmudov attı.

Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren milliler, 31 Mayıs Pazartesi günü ise Gine ile hazırlık maçı oynayacak.

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