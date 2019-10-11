Milli Takım 90'da güldü

A Milli Takımımız, EURO2020 Elemeleri 7. hafta mücadelesinde Arnavutluk'u ağırladı. Ülker Stadı'nda oynanan mücadele 1-0 kazandık ve EURO 2020 yolunda kritik bir galibiyet daha aldık.

Millilerimiz, son paslarda başarılı olamadığı ve pozisyon bulmakta zorlandığı karşılaşmada son dakikaya kadar çok zorlandı. Galibiyeti getiren gol, 90+1. dakikada Cenk Tosun'dan geldi.

Bu sonucun ardından A Milli Takımımız puanını 18 yaptı ve liderliğini korudu. Arnavutluk ise 10 puanla 4. basamakta yer aldı.

Grubun 8. hafta maçında A Milli Takımımız deplasmanda Fransa ile karşılaşacakken, Arnavutluk da deplasmanda Moldova'ya konuk olacak.

Türkiye: 1 - Arnavutluk: 0

Stat: Ülker

Hakemler: Ovidiu Hategan, Octavian Sovre, Sebastian Gheorghe (Romanya)

Türkiye: Mert Günok, Mehmet Zeki Çelik, Kaan Ayhan (Dk. 46 Çağlar Söyüncü), Merih Demiral, Umut Meraş, Mahmut Tekdemir, Emre Belözoğlu (Dk. 66 İrfan Can Kahveci), Ozan Tufan (Dk. 80 Yusuf Yazıcı), Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz, Cenk Tosun

Arnavutluk: Strakosha, Djimsiti, Dermaku, Ismajli, Veseli, Bare, Gjasula, Lenjani (Dk. 57 Roshi), Cikalleshi (Dk. 83 Balaj), Manaj, Memushaj (Dk. 72 Abrashi)

Gol: Dk. 90 Cenk Tosun (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 4 Dermaku, Dk. 7 Bare, Dk. 12 Memushaj, Dk. 83 Abrashi, Dk. 86 Djimsiti (Arnavutluk), Dk. 7 Merih Demiral, Dk. 26 Kaan Ayhan, Dk. 69 Ozan Tufan (Türkiye)