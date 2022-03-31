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Siyaset Milli sporcularımıza Bahçeli’den anlamlı mesaj!
Siyaset

Milli sporcularımıza Bahçeli’den anlamlı mesaj!

Macaristan’da kazandıkları madalyalar ile Türk halkının göğsünü kabartan milli sporcularımız Taha Akgül ile Feyzullah Aktürk’e MHP lideri Devlet Bahçeli’den anlamlı bir mesaj geldi.

Yeniakit Publisher
2022-03-31 16:56:00 -
Milli sporcularımıza Bahçeli’den anlamlı mesaj!

YENİ AKİT  ANKARA

Macaristan’da kazandıkları madalyalar ile Türk halkının göğsünü kabartan milli sporcularımız Taha Akgül ile Feyzullah Aktürk’e MHP lideri Devlet Bahçeli’den anlamlı bir mesaj geldi. Bahçeli sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Macaristan’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda, serbest stil müsabakalarında yürek ve bilek gücüyle kazandıkları iki altın madalyayla Türkiye’nin haklı gururu olan milli sporcularımız Taha Akgül ile Feyzullah Aktürk kardeşlerimi gönülden kutluyorum” ifadelerini kullandı.

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