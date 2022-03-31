Milli sporcularımıza Bahçeli’den anlamlı mesaj!
Macaristan’da kazandıkları madalyalar ile Türk halkının göğsünü kabartan milli sporcularımız Taha Akgül ile Feyzullah Aktürk’e MHP lideri Devlet Bahçeli’den anlamlı bir mesaj geldi.
YENİ AKİT ANKARA
Macaristan’da kazandıkları madalyalar ile Türk halkının göğsünü kabartan milli sporcularımız Taha Akgül ile Feyzullah Aktürk’e MHP lideri Devlet Bahçeli’den anlamlı bir mesaj geldi. Bahçeli sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Macaristan’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda, serbest stil müsabakalarında yürek ve bilek gücüyle kazandıkları iki altın madalyayla Türkiye’nin haklı gururu olan milli sporcularımız Taha Akgül ile Feyzullah Aktürk kardeşlerimi gönülden kutluyorum” ifadelerini kullandı.