17. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 200 metre elemelerinde mücadele eden milli sporcu Ramil Guliyev'in yarı finale yükselmesinin ardından sporseverler Ramil Guliyev yarı filan koşusu ne zaman olacak? sorusunun cevabını merak ediyor. Azerbaycan asıllı milli atlet Ramil Guliyev yarı final heyecanı ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Milli sporcu Ramil Guliyev yarı filan koşusu ne zaman olacak? İşte detaylar...

Milli sporcu Ramil Guliyev yarı filan koşusu ne zaman olacak?

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde erkekler 200 metre elemelerinde piste çıkan Ramil Guliyev, 20.27'lik derecesiyle serisinde 2. olarak yarı finale kaldı.

Erkekler 200 metrede son dünya şampiyonu Ramil Guliyev, 30 Eylül Pazartesi akşamı saat 20.50'de yarı finalde koşacak. Koşuya dair ayrıntılar belli olunca güncel bilgiyi haberimizde bulabilirsiniz.

Ramil Guliyev kimdir?

Azerbaycan asıllı milli atlet Ramil Guliyev 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda yoluna devam ediyor. Erkekler 200 metre elemelerinde yarışan milli sporcu Ramil Guliyev, yarı finale çıktı. İşte, Ramil Guliyev'in hayatına dair merak edilen ayrıntılar...

29 Mayıs 1990 tarihinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de dünyaya geldi. 2009 Avrupa Gençler Atletizm Şampiyonası'nda Azerbaycan adına mücadele etti. 100 metrede gümüş madalya, 200 metrede ise altın madalya kazandı. 2011 yılında Türk vatandaşı oldu.

2009 Avrupa Gençler Atletizm Şampiyonası'nda Azerbaycan adına mücadele etti.[4][5] 100 metrede gümüş madalya, 200 metrede ise altın madalya kazandı. 200 metredeki zamanı, genç atletlerdeki en hızlı ikinci derece olup en hızlı zaman Usain Bolt'a aittir.

200 metredeki zamanı, genç atletlerdeki en hızlı ikinci derece olup en hızlı zaman Usain Bolt'a aittir. 2017 yılında 100 metre yarışında elde ettiği 9,97'lik derece ile 100 metreyi 10 saniyenin altında koşan üçüncü beyaz atlet oldu.

Londra'da düzenlenen 2017 Dünya Şampiyonası'nda 200 metre final yarışında 20,09 luk derecesiyle 1. olarak Türkiye'ye bu alanda ilk altın madalyayı getiren isim olmuş ve tarihe geçmiştir.