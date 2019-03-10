Milli sporcu Alperen Karahan'dan bronz madalya - Alperen, Avrupa Kış Atmalar Kupası'nın 23 yaş altı kategorisinde, gülle atmada bronz madalya aldı



İSTANBUL (AA) - Milli sporcu Alperen Karahan, 19. Avrupa Kış Atmalar Kupası'nda gülle atmada bronz madalya kazandı. Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Alperen, Slovakya'nın Samorin kentinde düzenlenen organizasyonda 23 yaş altı kategorisinde üçüncülük elde etti. 18 yaşındaki milli gülleci, 15 sporcunun bulunduğu yarışmada elde ettiği 18.47'lik dereceyle, Osman Can Özdeveci'ye ait 7.26 kilo gülle atmada Türkiye 20 Yaş Altı Rekoru'nu da kırdı.

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