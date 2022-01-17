Milli silahlarla güçleniyoruz

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki Türkiye, savunma sanayiinde göz kamaştıran başarılara imza atmaya devam ediyor. 2021 yılı içerisinde tam 19 adet savunma sanayi ürünü Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterine teslim edildi. Hava, kara, deniz ve elektronik savunma ürünlerinden oluşan mühimmatlar askeri ürünlerdeki yerlilik oranının da artmasına katkı sundu. AK Parti öncesinde yüzde 25 olan savunma sanayiindeki yerlilik oranı bugün gelinen noktada yüzde 71’i buldu.

2022’ye hızlı başladık

2022 yılının ilk savunma sanayi ürünü olan ‘TCG Ufuk’ isimli istihbarat gemimiz donanmamıza verilirken, 5 yeni ürün de envantere girecek. 2022 yılı içerisinde SUNGUR, HİSAR-O, AKYA, ATMACA, MAM-T isimli savunma odaklı teknoloji harikaları yurdumuzu savunmak için ordumuza teslim edilecek. Savunma sanayiinde 2022 yılı ihracat hedefi ise 8.9 milyar dolar olarak belirlendi.

Diplomasiye takviye

Savunma Sanayi Uzmanı Emekli Albay Ali Coşar, “Türkiye’nin savunma sanayindeki atılımları, diploması masalarında da elimizi kuvvetlendiriyor. Askeri olarak ne kadar güçlüyseniz istediğinizi de o kadar kolay alırsınız. Bu atılımlar AK Parti’nin vizyoner yönünün de bir kanıtı. Savunma sanayindeki gelişme mazlum coğrafyalara güç aktarımı yapmamızı da sağlamakta. Bu sayede emperyal planlar bozulmakta” dedi. 2022 yılında da askeri teknoloji anlamında önemli mesafeler kaydedileceğini vurgulayan Coşar, “Ordumuza teslim edilen her mühimmat bizlerin daha fazla güvende olması demek. Bunların yerli imkanlarla üretilmesi ise büyük bir kazanç. Bu silahlar dosta güven düşmana korku salıyor. Aynı zamanda bir ihracat kalemi de oluşturuyor. Türkiye’nin ürettiği silahlara yoğun bir ilginin olduğunu biliyoruz” şeklinde konuştu.

Emperyalistlere darbe

Emekli Albay Mustafa Hacımustafaoğulları, “Savunma sanayii konusunda büyük oranda dışa bağımlıydık. Şu an gelinen noktada ise tam tersi bir tabloyla karşı karşıyayız. Bugün kendi savunma sanayimizi oluşturma iradesi ortaya kondu. TSK, EGM ve MİT kendi silahlarımızla operasyon yapıyor. Bu gurur verici bir gelişme. Bizim askeri anlamdaki güçlülüğümüz dost ve kardeş ülkelerin de gücü demektir. Bunu Karabağ ve Libya’da gördük” ifadelerini kullandı. Savunma sanayiimizin daha da gelişeceğini kaydeden Hacımustafaoğulları, “Savunmadaki yerlilik oranları daha da artacaktır. Bu sayede emperyalist oyunları bozuyoruz, teröristlere göz açtırmıyoruz” şeklinde konuştu.